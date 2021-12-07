***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2021 09:11
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Ertaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981337
BIST
12:081.948
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 20,45
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.953
En Düşük
1.943
12:0813,6851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1125
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
12:0815,4424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1374
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
12:08782,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -6,42
|Açılış
|: 783,35
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler12:06
|PKENT
|5.418,50
|4.431.204
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|176.624
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|67.601.199
|% 9,99
|
|QNBFL
|108,70
|416.104
|% 9,96
|
|PCILT
|15,27
|3.549.176
|% 9,94
|
|RALYH
|12,63
|7.002.362
|% -9,98
|
|DOBUR
|139,40
|1.445.578
|% -9,95
|
|SODSN
|26,22
|744.019
|% -9,08
|
|ACSEL
|21,26
|33.633.443
|% -6,18
|
|KLGYO
|2,30
|129.805.660
|% -6,12
|
|SISE
|13,79
|1.249.800.987
|% 3,37
|
|KRDMD
|9,58
|1.113.919.345
|% 3,01
|
|THYAO
|19,34
|970.454.414
|% 3,48
|
|GARAN
|11,82
|889.619.035
|% -0,17
|
|ASELS
|22,70
|755.248.241
|% 0,71
|
|ODAS
|1,67
|279.966.861
|% 1,21
|
|YKBNK
|3,52
|503.627.156
|% -0,85
|
|KRDMD
|9,58
|1.113.919.345
|% 3,01
|
|TSKB
|1,64
|178.909.622
|% 0,61
|
|SISE
|13,79
|1.249.800.987
|% 3,37
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6768
|13,6802
|% -0,85
|
|Euro
|15,4125
|15,4415
|% -0,89
|
|Sterlin
|18,0793
|18,1699
|% -0,86
|
|Frank
|14,7310
|14,8198
|% -0,79
|
|Riyal
|3,6347
|3,6529
|% -0,87
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,63
|
|Altın Gr.
|783
|783
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|5.188
|5.267
|-35,00
|
|Tam
|5.160
|5.290
|-39,05
|
|Yarım
|2.494
|2.559
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|-9,45
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|1,51
|