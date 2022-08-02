***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2022 09:16
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ömer Ünsalan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050916
BIST
10:382.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 17,32
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.674
En Düşük
2.657
10:3817,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0672
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:3818,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:381.021,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.021,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|225.930.815
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.150.452
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,65
|18.383.665
|% -6,28
|
|IHGZT
|0,79
|5.165.492
|% -5,95
|
|TATGD
|17,78
|34.828.547
|% -5,43
|
|THYAO
|52,00
|1.126.916.896
|% 0,97
|
|SISE
|23,00
|627.884.348
|% -0,43
|
|SASA
|48,00
|480.027.158
|% 3,23
|
|EKGYO
|3,15
|242.909.223
|% 0,32
|
|EREGL
|28,12
|241.966.025
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,15
|242.909.223
|% 0,32
|
|TSKB
|2,69
|196.313.173
|% 2,28
|
|ODAS
|3,91
|165.723.638
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,73
|71.331.382
|% 2,37
|
|KRPLS
|6,83
|225.930.815
|% 9,98
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9536
|% 0,38
|
|Euro
|18,3608
|18,3771
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,8368
|21,9463
|% -0,13
|
|Frank
|18,7696
|18,8827
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,26
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,57
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.820
|6.877
|-6,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,77
|
Seans Raporu
10:36
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-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 7 artarak (% 0.80 ) 2, 857
-
10:50XU100
Endeks 2, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 7, 846.00 milyon TL de
-
10:48PRKME
Yüzde 6.85 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 886, 690 adet işlem
-
10:47NTGAZ
Yüzde 6.45 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 698 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 2, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 7, 118.00 milyon TL de