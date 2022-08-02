***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.08.2022 10:25
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özgür Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050929
BIST
10:522.676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 19,51
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
10:5217,9533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0675
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9595
En Düşük
17,8517
10:5218,3639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:521.022,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.022,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|234.887.561
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.493.696
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|21.603.541
|% -7,14
|
|IHGZT
|0,78
|7.945.903
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,55
|40.071.590
|% -6,65
|
|THYAO
|52,15
|1.229.855.699
|% 1,26
|
|SASA
|49,02
|766.178.958
|% 5,42
|
|SISE
|22,96
|691.656.825
|% -0,61
|
|EREGL
|28,22
|346.953.663
|% 0,64
|
|KRDMD
|11,34
|283.787.675
|% 2,07
|
|EKGYO
|3,17
|259.712.752
|% 0,96
|
|TSKB
|2,69
|200.598.609
|% 2,28
|
|ODAS
|3,91
|177.272.073
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,73
|73.435.168
|% 2,37
|
|YKBNK
|4,87
|174.497.498
|% 0,41
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9444
|17,9485
|% 0,35
|
|Euro
|18,3444
|18,3566
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,8313
|21,9408
|% -0,16
|
|Frank
|18,7698
|18,8829
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7644
|4,7883
|% 0,28
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,91
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,97
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.821
|6.878
|-5,00
|
|Yarım
|3.324
|3.363
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,21
|20,24
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,53
|
Seans Raporu
10:50
daha fazla
-
11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 46 artarak (% 0.93 ) 2, 861
-
11:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, TRKCM
-
11:05XU100
Endeks 2, 677 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 9, 515.00 milyon TL de
-
11:05CANTE
Yüzde 8.27 oranında artışla 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 129 adet işlem
-
11:04KRPLS
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 487, 318 adet işlem