***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2023 10:47
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Mehri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230433
BIST
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13:047.437
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 40,97
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0429,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1339
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0432,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0241
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:041.961,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.961,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.877.927
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.466.276
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,25
|11.643.740
|% -59,95
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|40,00
|16.151.397
|% -5,88
|
|MTRYO
|6,74
|1.561.430
|% -3,99
|
|LKMNH
|58,30
|11.078.280
|% -3,80
|
|GUBRF
|146,30
|7.010.878.038
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|THYAO
|229,10
|1.582.104.199
|% 0,04
|
|AKBNK
|36,78
|1.362.140.485
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|ISGYO
|15,27
|1.002.248.681
|% 7,69
|
|EKGYO
|6,93
|436.803.186
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,65
|1.094.286.513
|% 2,18
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5510
|29,5556
|% 0,45
|
|Euro
|32,6737
|32,6876
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4175
|37,6052
|% 0,15
|
|Frank
|35,0262
|35,2372
|% 0,85
|
|Riyal
|7,8552
|7,8945
|% 0,38
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|