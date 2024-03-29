***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.03.2024 12:32
***COSMO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler COSMO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sevilay Balcı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264215
BIST
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15:449.110
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 30,33
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4432,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0576
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4435,0611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0040
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:442.324,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,42
|Açılış
|: 2.325,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ALVES
|63,25
|921.615.099
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|180.764.769
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|545.212.371
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|156.517.876
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.708.588
|% -9,94
|
|SASA
|43,88
|6.850.763.802
|% 2,05
|
|THYAO
|297,25
|6.276.939.345
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,44
|2.829.359.720
|% 1,87
|
|AGROT
|37,12
|2.568.593.074
|% 5,28
|
|AKBNK
|47,02
|2.243.458.882
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,90
|2.184.223.785
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.829.359.720
|% 1,87
|
|SASA
|43,88
|6.850.763.802
|% 2,05
|
|EKGYO
|9,95
|1.083.066.550
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.175.948.232
|% 8,90
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3546
|32,3646
|% 0,15
|
|Euro
|34,9990
|35,0427
|% -0,06
|
|Sterlin
|41,1176
|41,3237
|% 0,75
|
|Frank
|36,1289
|36,3100
|% 0,76
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% 0,60
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|