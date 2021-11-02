***COSMO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
02.11.2021 17:26
***COSMO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 494.694 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRABUMYO91Q2), Şirketin talebi üzerine 02.11.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974017
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0682
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0820
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05548,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -4,05
|Açılış
|: 548,01
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
547,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6653
|9,6706
|% 0,71
|
|Euro
|11,2010
|11,2053
|% 0,74
|
|Sterlin
|13,1635
|13,2295
|% 0,98
|
|Frank
|10,5537
|10,6172
|% 0,92
|
|Riyal
|2,5691
|2,5820
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,65
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,23
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-2,66
|