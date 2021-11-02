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***COSMO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

02.11.2021 17:26



***COSMO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 494.694 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRABUMYO91Q2), Şirketin talebi üzerine 02.11.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974017


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