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ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2022 15:55
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.200.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Orhan Ünlüeroğlugil / Yönetim Kurulu Başkanı 3150400 TRY 98,45
İlhan Canlı / Ortak 49600 TRY 0,0155
TOPLAM 3200000 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040718


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BIST En Aktif Hisseler17:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 60.269.715 % 10,00  
ULUUN 22,60 51.960.667 % 9,28  
OZKGY 6,01 47.640.682 % 9,07  
OZKGY 6,01 47.640.682 % 9,07  
KOZAL 185,30 1.244.130.153 % 9,00  
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17:12 Alış Satış %  
Dolar 16,7587 16,7655 % 0,40  
Euro 17,3821 17,4010 % -0,72  
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Frank 17,3496 17,4541 % -0,34  
Riyal 4,4524 4,4748 % 0,39  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 -4,50  
Altın Gr. 967 968 -2,23  
Cumhuriyet 6.468 6.566 -25,00  
Tam 6.466 6.557 -33,00  
Yarım 3.165 3.206 -16,00  
Çeyrek 1.585 1.603 -8,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,76 -0,53  
Gümüş Gr. 10,57 10,58 -0,32  
B. Petrol 111 111 1,52  
Seans Raporu 17:12
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