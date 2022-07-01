ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 15:55
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.200.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Orhan Ünlüeroğlugil / Yönetim Kurulu Başkanı 3150400 TRY 98,45
İlhan Canlı / Ortak 49600 TRY 0,0155
TOPLAM 3200000 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040718
BIST
17:122.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,35
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:1216,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0671
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:1217,4010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1264
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3810
17:12969,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 968,72
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:12
|ISSEN
|28,16
|60.269.715
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,60
|51.960.667
|% 9,28
|
|OZKGY
|6,01
|47.640.682
|% 9,07
|
|OZKGY
|6,01
|47.640.682
|% 9,07
|
|KOZAL
|185,30
|1.244.130.153
|% 9,00
|
|RTALB
|7,00
|121.913.995
|% -6,17
|
|GLRYH
|3,21
|38.617.357
|% -5,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,34
|24.145.262
|% -4,69
|
|VAKKO
|14,50
|18.574.231
|% -3,59
|
|THYAO
|49,06
|4.701.281.093
|% 4,83
|
|SISE
|21,34
|1.705.874.908
|% -0,74
|
|KOZAL
|185,30
|1.244.130.153
|% 9,00
|
|EREGL
|27,12
|1.098.628.922
|% -0,07
|
|TUPRS
|270,30
|915.504.080
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,76
|536.635.919
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,44
|577.857.216
|% 2,54
|
|ODAS
|2,91
|332.162.143
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,54
|455.963.387
|% 3,65
|
|THYAO
|49,06
|4.701.281.093
|% 4,83
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7587
|16,7655
|% 0,40
|
|Euro
|17,3821
|17,4010
|% -0,72
|
|Sterlin
|20,0364
|20,1369
|% -1,14
|
|Frank
|17,3496
|17,4541
|% -0,34
|
|Riyal
|4,4524
|4,4748
|% 0,39
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,50
|
|Altın Gr.
|967
|968
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.466
|6.557
|-33,00
|
|Yarım
|3.165
|3.206
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.603
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,52
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27KIMMR
Yüzde 4.71 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 634, 395 adet işlem
-
17:26ECZYT
Yüzde 6.74 oranında artışla 61.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 401 adet işlem
-
17:25PEKGY
Yüzde 8.77 oranında artışla 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 781, 696 adet işlem
-
17:23BIOEN
Yüzde 4.91 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 648, 344 adet işlem
-
17:22ULUUN
Yüzde 9.28 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 201 adet işlem