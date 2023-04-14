ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2023 09:33
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Orhan Ünlüeroğlugil / Yönetim Kurulu Başkanı 8860500 TRY 98,45
İlhan Canlı / Ortak 139500 TRY 0,0155
TOPLAM 9000000 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137931
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0961
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.271,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|UFUK
|64,75
|11.650.869
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|KUVVA
|41,82
|2.213.951
|% 0,00
|
|OTTO
|90,10
|7.176.852
|% 0,00
|
|KSTUR
|349,90
|287.674
|% 0,00
|
|ORMA
|59,00
|502.654
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3646
|19,3735
|% 0,28
|
|Euro
|21,4362
|21,4499
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,1876
|24,3089
|% 0,21
|
|Frank
|21,7184
|21,8492
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1456
|5,1714
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|3,28
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.718
|8.800
|9,00
|
|Yarım
|4.258
|4.306
|4,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.153
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,07
|
|B. Petrol
|86,35
|86,35
|0,26
|