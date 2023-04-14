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ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 09:33
ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 9.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Orhan Ünlüeroğlugil / Yönetim Kurulu Başkanı 8860500 TRY 98,45
İlhan Canlı / Ortak 139500 TRY 0,0155
TOPLAM 9000000 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137931


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARAN 29,46 1.715.471.803 % 7,63  
ONCSM 101,20 98.580.336 % 0,00  
OTTO 90,10 7.176.852 % 0,00  
KUVVA 41,82 2.213.951 % 0,00  
UFUK 64,75 11.650.869 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 19,3646 19,3735 % 0,28  
Euro 21,4362 21,4499 % 0,45  
Sterlin 24,1876 24,3089 % 0,21  
Frank 21,7184 21,8492 % 0,33  
Riyal 5,1456 5,1714 % 0,15  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.041 1,06  
Altın Gr. 1.271 1.272 3,28  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.718 8.800 9,00  
Yarım 4.258 4.306 4,00  
Çeyrek 2.129 2.153 2,00  
Gümüş.Ons 25,88 25,90 0,06  
Gümüş Gr. 16,12 16,14 0,07  
B. Petrol 86,35 86,35 0,26  
Seans Raporu 18:10
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