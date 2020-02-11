***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.02.2020 11:46
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818373
BIST
15:01118.979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 637,91
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.451
15:016,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,0440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
15:016,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0234
|Açılış
|: 6,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
15:01304,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 304,86
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,36
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|257.417.074
|% 20,00
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.022.301
|% 14,70
|
|TRCAS
|4,12
|459.202.934
|% 12,88
|
|KENT
|233,40
|12.617.483
|% 12,59
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,13
|1.112.427.598
|% 0,78
|
|GARAN
|11,69
|485.362.098
|% -0,76
|
|TRCAS
|4,12
|459.202.934
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|449.305.122
|% -3,83
|
|TSPOR
|3,67
|365.736.989
|% 3,97
|
|ODAS
|2,13
|333.560.357
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,01
|449.305.122
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,29
|185.608.511
|% 4,03
|
|GSRAY
|2,27
|300.965.719
|% 3,18
|
|TRCAS
|4,12
|459.202.934
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7885
|7,8276
|% 0,60
|
|Frank
|6,1529
|6,1899
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6063
|1,6144
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.569
|-5,22
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.011
|2.061
|3,82
|
|Yarım
|972
|997
|1,84
|
|Çeyrek
|487
|499
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|54,36
|54,36
|1,09
|