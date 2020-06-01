***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.06.2020 10:00
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847946
BIST
10:48107.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 1.505,35
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.113
En Düşük
106.357
10:486,8181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8196
En Düşük
6,7931
10:487,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6048
En Düşük
7,5388
10:48380,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 380,68
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,13
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|24,88
|63.817
|% 9,99
|
|PENGD
|4,08
|50.660.416
|% 9,97
|
|MNDRS
|2,34
|62.191.922
|% 9,86
|
|GSDDE
|4,26
|5.089.919
|% 9,79
|
|DENGE
|1,64
|103.289
|% 9,33
|
|EKIZ
|7,29
|95.360
|% -10,00
|
|RTALB
|20,44
|2.256.208
|% -9,96
|
|GLRYH
|9,52
|821.995
|% -9,93
|
|TACTR
|4,28
|610.165
|% -9,89
|
|EGCYO
|0,79
|382.152
|% -9,20
|
|EKGYO
|1,58
|358.012.440
|% 7,48
|
|THYAO
|12,93
|321.916.712
|% 2,62
|
|GARAN
|7,94
|309.823.375
|% 1,53
|
|GSRAY
|3,47
|206.590.912
|% 2,36
|
|ASELS
|30,54
|159.994.258
|% 1,19
|
|EKGYO
|1,58
|358.012.440
|% 7,48
|
|GSRAY
|3,47
|206.590.912
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,36
|138.562.273
|% 1,72
|
|IHLGM
|1,27
|62.420.903
|% 3,25
|
|TSKB
|1,14
|55.098.458
|% 3,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4235
|8,4658
|% 0,33
|
|Frank
|7,0629
|7,1055
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8072
|1,8162
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|9,11
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|25,40
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,50
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,70
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,28
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,09
|
|B. Petrol
|37,61
|37,61
|-0,23
|