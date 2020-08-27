***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.08.2020 10:00
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871360
BIST
09:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,53
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.108
En Düşük
1.108
09:557,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
09:558,7096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
09:55459,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,91
|Açılış
|: 459,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,71
BIST En Aktif Hisseler09:55
|HLGYO
|2,13
|46.605.728
|% 6,02
|
|SANKO
|7,24
|2.112.079
|% 5,15
|
|ULKER
|22,80
|41.708.277
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,16
|44.643.926
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,52
|90.101.103
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,16
|44.643.926
|% 0,00
|
|ULKER
|22,80
|41.708.277
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,33
|6.809.983
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,52
|90.101.103
|% 0,00
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 0,00
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% 0,00
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3522
|7,3567
|% -0,08
|
|Euro
|8,6976
|8,7096
|% -0,10
|
|Sterlin
|9,7017
|9,7504
|% 0,02
|
|Frank
|8,0818
|8,1305
|% 0,09
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% 0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-12,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,22
|46,22
|0,06
|