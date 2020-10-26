***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:08
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883590
BIST
13:371.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -13,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:378,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0937
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:379,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0828
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:37492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,47
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KARTN
|1.362,00
|164.725.965
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.471.841
|% 9,98
|
|EUYO
|6,61
|2.127.607
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.299.647.157
|% 2,75
|
|GARAN
|6,93
|519.020.456
|% -1,98
|
|FENER
|39,12
|514.936.424
|% 3,06
|
|SISE
|6,63
|451.562.490
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,49
|417.637.883
|% 0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.299.647.157
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,89
|373.710.232
|% 1,07
|
|EKGYO
|1,76
|262.432.041
|% -3,30
|
|KRDMD
|3,49
|417.637.883
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,25
|144.373.194
|% -2,34
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0559
|8,0608
|% 1,18
|
|Euro
|9,5246
|9,5320
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,4861
|10,5387
|% 1,19
|
|Frank
|8,8428
|8,8960
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1408
|2,1515
|% 1,08
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|0,58
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.243
|3.323
|33,34
|
|Yarım
|1.567
|1.608
|16,13
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,06
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,21
|41,21
|-0,86
|