***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 15:57
***CRDFA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRDFA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRDFA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252672
BIST
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18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1360
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
18:0534,0308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1641
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0405
En Düşük
33,7387
18:052.071,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 18,77
|Açılış
|: 2.071,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.206.426
|% 9,99
|
|FLAP
|15,98
|425.477.393
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.143.695
|% 9,98
|
|PCILT
|17,43
|165.213.160
|% 9,97
|
|KTLEV
|107,00
|479.116.527
|% -9,93
|
|KBORU
|157,60
|2.233.475.914
|% -9,48
|
|EDATA
|31,32
|518.183.904
|% -7,88
|
|AZTEK
|143,50
|264.611.340
|% -7,06
|
|ORCAY
|14,32
|185.187.953
|% -6,71
|
|MIATK
|81,15
|5.954.627.128
|% 3,64
|
|REEDR
|76,10
|5.702.091.631
|% 9,97
|
|KONTR
|286,00
|5.205.787.045
|% -0,35
|
|BORSK
|51,55
|2.602.245.409
|% 0,88
|
|KCAER
|55,25
|2.339.639.595
|% -6,28
|
|ODAS
|10,64
|1.936.415.603
|% 5,45
|
|REEDR
|76,10
|5.702.091.631
|% 9,97
|
|MIATK
|81,15
|5.954.627.128
|% 3,64
|
|QUAGR
|4,33
|262.067.122
|% 0,23
|
|ADESE
|2,90
|167.800.212
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3643
|31,3691
|% 0,43
|
|Euro
|34,0188
|34,0384
|% 0,51
|
|Sterlin
|39,4507
|39,6485
|% 0,36
|
|Frank
|35,2237
|35,4358
|% 0,13
|
|Riyal
|8,3368
|8,3786
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|875,80
|879,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,78
|953,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,21
|83,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,49
|2.058,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606