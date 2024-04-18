***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ , Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve Görünümü Durağan olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274267BIST