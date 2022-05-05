***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.05.2022 14:08
***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi : TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSU İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni TRFTPFC52216 ISIN KODLU FİNANSMAN BONOSUNUN VADESİ (02/05/2022) BRAMAZAN BAYRAMININ İLK GÜNÜN
14:592.484
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 53,94
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.488
En Düşük
2.460
14:5914,8652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1324
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
14:5915,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0763
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
14:59907,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 16,65
|Açılış
|: 907,23
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler14:59
|IMASM
|18,15
|6.145.354
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.997.510
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.311.421
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.447.352
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,56
|28.537.551
|% -7,46
|
|TSPOR
|5,24
|125.341.790
|% -7,26
|
|AKGRT
|3,18
|49.860.099
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,50
|1.836.319.128
|% 3,01
|
|SISE
|18,50
|1.462.461.688
|% 2,10
|
|EREGL
|34,02
|927.179.060
|% 1,37
|
|TUPRS
|248,50
|922.783.985
|% 6,11
|
|KRDMD
|15,73
|866.780.721
|% 3,76
|
|ODAS
|2,64
|741.346.559
|% 7,76
|
|EKGYO
|2,76
|387.659.215
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,96
|674.492.920
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,55
|332.674.705
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,02
|759.367.760
|% 1,12
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8562
|14,8652
|% 0,90
|
|Euro
|15,7267
|15,7360
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,3521
|18,4441
|% -1,06
|
|Frank
|15,0882
|15,1791
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9507
|3,9705
|% 0,96
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|17,79
|
|Altın Gr.
|907
|907
|16,49
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|-11,52
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|-5,57
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-2,79
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,31
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:13SILVR
Yüzde 5.47 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 577, 670 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 2, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 25 üstünde . İşlem hacmi 21, 449.00 milyon TL de
-
15:12INTEM
Yüzde 9.92 oranında artışla 63.15 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 423 adet işlem
-
15:11MERCN
Yüzde 7.61 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 906, 658 adet işlem
-
15:10ISFIN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 396, 755 adet işlem