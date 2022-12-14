***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.20 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087177BIST