***CRDFA*** CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2022 17:15
var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+ ve Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 olarak teyit edilmiş, görünümü Negatif 18.04.20 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087177
BIST
17:025.214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -42,46
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:0218,6398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:0219,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:021.084,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,06
|Açılış
|: 1.084,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PLTUR
|10,01
|476.716
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|294.814.273
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|490.370.613
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.706.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.581.912
|% -20,69
|
|YESIL
|4,44
|37.382.582
|% -7,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,21
|95.650.660
|% -6,21
|
|KRDMD
|18,87
|14.490.812.555
|% 0,27
|
|ASELS
|58,00
|7.657.993.731
|% -2,27
|
|THYAO
|141,70
|7.223.118.007
|% -1,60
|
|AKBNK
|17,87
|5.619.788.769
|% 2,35
|
|VAKBN
|11,19
|5.428.326.974
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,87
|14.490.812.555
|% 0,27
|
|EKGYO
|8,13
|4.895.465.933
|% 2,78
|
|SKBNK
|2,80
|1.649.677.555
|% 1,45
|
|VAKBN
|11,19
|5.428.326.974
|% 6,07
|
|YKBNK
|11,69
|4.763.842.341
|% 1,21
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6309
|18,6398
|% -0,02
|
|Euro
|19,8273
|19,8385
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,9792
|23,0944
|% 0,02
|
|Frank
|20,0325
|20,1532
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9426
|4,9673
|% -0,03
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.278
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|0,57
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17IHGZT
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 546, 395 adet işlem
-
17:15IHGZT
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 275, 114 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -67, 81 kaybederek (% -1.20 ) 5, 581
-
17:13XU100
Endeks 5, 207 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 133, 083.00 milyon TL de
-
17:13DOAS
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 157.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 603, 360 adet işlem