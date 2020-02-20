***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.02.2020 15:39
***CRDFA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CRDFA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Altınbaş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820355
BIST
16:54116.061
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.134,64
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:546,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:546,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5999
En Düşük
6,5663
16:54316,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,49
|Açılış
|: 316,95
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.317.845
|% 19,87
|
|HATEK
|9,36
|38.155.391
|% 9,35
|
|QNBFL
|144,00
|8.112.059
|% 9,09
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|YBTAS
|4.700,00
|606.549
|% 4,47
|
|TSPOR
|6,23
|778.000.994
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,13
|901.636.135
|% -19,74
|
|VERTU
|5,36
|37.892.826
|% -18,79
|
|FENER
|16,37
|823.171.097
|% -15,79
|
|VKING
|2,84
|4.070.508
|% -13,68
|
|ASELS
|28,48
|1.509.424.322
|% -4,37
|
|THYAO
|14,50
|1.325.238.333
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,06
|1.184.141.425
|% -13,07
|
|GSRAY
|3,13
|901.636.135
|% -19,74
|
|FENER
|16,37
|823.171.097
|% -15,79
|
|BJKAS
|3,06
|1.184.141.425
|% -13,07
|
|CEMAS
|1,25
|368.042.370
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,13
|901.636.135
|% -19,74
|
|EKGYO
|1,51
|336.527.093
|% -6,79
|
|IHLGM
|1,20
|236.900.342
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8271
|7,8663
|% -0,15
|
|Frank
|6,1786
|6,2158
|% 0,30
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,75
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.090
|2.142
|22,66
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,96
|
|Çeyrek
|507
|518
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,23
|59,23
|0,11
|