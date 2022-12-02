***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarihli toplantısında onaylanmıştır.Saygılarımızla,Cerean Enerji A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083982BIST