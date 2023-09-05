***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.09.2023 15:03
***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 315.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 315.000.000 –TL ( Üçyüzon milyon Türk Lirası) tutara kadar, değişik vadelerde, bir veya birden çok seferde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 ve 69/1684 sayılı kararıyla onaylanan 100.000.000 Türk Lirası ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 5.000.000 Türk Lirası tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine ve ihraç ilgili diğer tüm konularda Denizhan Temel ve Onur Yazgan'ın yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191699
BIST