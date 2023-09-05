***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İlgili Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 315.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin Türk Lirası cinsinden 315.000.000 –TL ( Üçyüzon milyon Türk Lirası) tutara kadar, değişik vadelerde, bir veya birden çok seferde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 ve 69/1684 sayılı kararıyla onaylanan 100.000.000 Türk Lirası ihraç tavanını içeren ihraç belgesi kapsamında henüz satışı gerçekleştirilmemiş 5.000.000 Türk Lirası tutarındaki ihraç limitinin iptal edilmesine ve ihraç ilgili diğer tüm konularda Denizhan Temel ve Onur Yazgan'ın yetkilendirilmesine, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191699BIST