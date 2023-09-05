***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.09.2023 16:57
***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Tavan Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 315.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2023
Ek Açıklamalar
01.08.2023 tarihli ilgili Yönetim Kurulu kararına istinaden, şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.08.2023 tarihinde borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191764
BIST
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18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,8032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0445
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,7081
18:0528,7753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0755
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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28,9347
En Düşük
28,7015
18:051.660,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -8,19
|Açılış
|: 1.660,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7965
|26,8017
|% 0,16
|
|Euro
|28,7354
|28,7651
|% -0,30
|
|Sterlin
|33,5609
|33,7292
|% -0,42
|
|Frank
|30,0174
|30,1983
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1230
|7,1587
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-11,42
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|-8,28
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.022
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.528
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|-0,23
|
|B. Petrol
|90,38
|90,38
|1,36
|