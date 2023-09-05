***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Tavan BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 315.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.08.2023Ek Açıklamalar01.08.2023 tarihli ilgili Yönetim Kurulu kararına istinaden, şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.08.2023 tarihinde borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191764BIST