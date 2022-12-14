***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CREAN*** CEREAN ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 24.11.2022 tarih ve 69/1684 sayılı toplantısında onaylanan 100.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında, Şirketimiz tarafından 13 Aralık 2022 talep toplama, 14 Aralık 2022 vade başlangıcı, 9 Haziran 2023 itfa tarihli, 177 gün vadeli olmak üzere 50.000.000 TL tutarlı TRFCREA62313 ISIN kodlu İskontolu Finansman Bonosu ihracı OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087406BIST