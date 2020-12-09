***CRFSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
09.12.2020 15:50
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler CRFSA
İlgili Şirket Ünvanı CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 700.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 127.773.765,72
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 23.529.411,76
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
CRFSA, TRECARF00032 5.498,811
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 10.12.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 11.12.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Nominal değeri 1 TL olan pay, yeni pay alma hakkı kullanım bedeli olan 17 TL'nin altında olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CRFSA_TR.pdf
EK: 2 CRFSA_EN.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892371
BIST