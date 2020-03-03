***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 14:50
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823910
BIST
16:13109.771
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 2.461,08
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
16:136,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,1760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
16:136,8454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0147
|Açılış
|: 6,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8423
16:13317,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,89
|Açılış
|: 318,35
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.110.707
|% 19,83
|
|TKNSA
|8,03
|113.747.344
|% 19,32
|
|CRFSA
|6,73
|34.760.201
|% 17,45
|
|SONME
|6,11
|5.416.551
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.060.688
|% 14,83
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.758.288
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,92
|10.538.559
|% -4,53
|
|ASELS
|29,76
|1.092.535.455
|% 5,38
|
|THYAO
|12,08
|885.559.671
|% 2,37
|
|GARAN
|9,95
|509.098.007
|% 3,97
|
|KARSN
|1,89
|312.477.666
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,53
|285.107.420
|% 5,86
|
|KARSN
|1,89
|312.477.666
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,35
|190.874.520
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,15
|149.092.255
|% 7,48
|
|YKBNK
|2,53
|285.107.420
|% 5,86
|
|ODAS
|2,10
|199.226.907
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8546
|7,8940
|% 0,18
|
|Frank
|6,4142
|6,4528
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6391
|1,6473
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,50
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.109
|2.141
|-5,00
|
|Tam
|2.103
|2.156
|-1,73
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|-0,84
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|52,62
|52,62
|0,72
|
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