***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 14:44
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824158
BIST
15:42112.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.477,11
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
15:426,0942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
15:426,7745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0514
|Açılış
|: 6,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
15:42322,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,03
|Açılış
|: 322,71
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|3,22
|26.485.363
|% 15,83
|
|GARFA
|4,81
|12.462.622
|% 15,07
|
|OZBAL
|2,07
|12.535.963
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.392.784
|% 14,84
|
|TKNSA
|9,15
|283.923.772
|% 13,38
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|BURVA
|14,55
|173.127
|% -5,46
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|EGCYO
|0,37
|22.144
|% -5,13
|
|AVGYO
|2,00
|122.072.539
|% -4,76
|
|ASELS
|30,88
|1.179.396.173
|% 1,31
|
|THYAO
|11,97
|775.904.967
|% -2,05
|
|KARSN
|1,95
|493.002.189
|% 2,63
|
|GARAN
|10,56
|442.199.414
|% 3,63
|
|HALKB
|6,50
|313.386.646
|% 0,15
|
|KARSN
|1,95
|493.002.189
|% 2,63
|
|ODAS
|2,16
|257.910.666
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,60
|272.419.496
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,51
|155.939.113
|% 1,34
|
|ADESE
|1,54
|155.235.932
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7830
|7,8220
|% -0,12
|
|Frank
|6,3417
|6,3799
|% -0,29
|
|Riyal
|1,6197
|1,6279
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,77
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.136
|2.168
|35,00
|
|Tam
|2.125
|2.178
|34,99
|
|Yarım
|1.027
|1.054
|16,93
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,88
|52,88
|1,02
|
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