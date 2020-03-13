***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 11:14
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828234
BIST
11:1395.833
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 2.193,29
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:136,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0223
|Açılış
|: 6,2910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:137,0436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,0220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:13320,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,50
|Açılış
|: 320,87
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|ENKAI
|6,00
|1.025.658
|% 9,09
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,30
|1.449.079
|% 8,55
|
|AKGRT
|5,14
|2.003.111
|% -14,05
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,94
|364.970.169
|% 2,38
|
|THYAO
|8,77
|297.760.637
|% 3,42
|
|GARAN
|9,24
|196.305.536
|% 5,72
|
|YKBNK
|2,23
|124.935.909
|% 4,69
|
|KRDMD
|2,03
|104.181.019
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,23
|124.935.909
|% 4,69
|
|ODAS
|1,30
|67.319.796
|% -1,52
|
|KRDMD
|2,03
|104.181.019
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,19
|58.375.722
|% 3,48
|
|TSKB
|0,96
|36.778.102
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9041
|7,9438
|% -0,09
|
|Frank
|6,6281
|6,6680
|% -0,52
|
|Riyal
|1,6718
|1,6802
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|7,28
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,65
|15,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|1,42
|
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