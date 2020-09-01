***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 13:06
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872605
BIST
14:181.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,65
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
14:187,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
14:188,8150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0432
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
14:18469,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,64
|Açılış
|: 469,48
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DOGUB
|4,73
|33.821.007
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.887.518
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.620.020
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|51.325.576
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|8.442.080
|% -7,80
|
|ICBCT
|8,36
|409.491.160
|% 7,32
|
|GARAN
|6,76
|404.069.594
|% 0,00
|
|FENER
|27,76
|401.141.204
|% 8,27
|
|KRDMD
|2,99
|330.488.891
|% -1,97
|
|PETKM
|3,89
|313.251.281
|% -0,51
|
|EKGYO
|1,75
|272.283.380
|% -0,57
|
|KRDMD
|2,99
|330.488.891
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,15
|254.161.189
|% 1,61
|
|PETKM
|3,89
|313.251.281
|% -0,51
|
|ZOREN
|2,63
|186.925.796
|% -2,59
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3457
|7,3493
|% 0,04
|
|Euro
|8,8056
|8,8150
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,8626
|9,9121
|% 0,73
|
|Frank
|1,9518
|1,9615
|% -0,07
|
|Riyal
|469,4840
|469,6000
|% 1,02
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|29,00
|
|Tam
|3.103
|3.182
|30,68
|
|Yarım
|1.500
|1.539
|14,83
|
|Çeyrek
|752
|770
|7,42
|
Seans Raporu
14:18
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14:28ULAS
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14:26BRKSN
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14:25ROYAL
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