***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 10:02
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876633
BIST
11:211.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,14
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:217,5662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0592
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:218,8229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0803
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:21454,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,28
|Açılış
|: 454,68
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MERKO
|9,02
|32.151.298
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|11.206.956
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,24
|1.070.228.542
|% 3,28
|
|ASELS
|17,34
|436.967.182
|% 2,18
|
|AKBNK
|5,16
|307.640.637
|% 2,38
|
|ODAS
|2,67
|275.101.928
|% 1,91
|
|HALKB
|5,25
|223.802.115
|% 1,16
|
|GARAN
|7,24
|1.070.228.542
|% 3,28
|
|ODAS
|2,67
|275.101.928
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,49
|129.688.826
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,11
|173.405.940
|% -4,09
|
|YKBNK
|2,17
|159.562.537
|% 2,84
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5546
|7,5569
|% -0,90
|
|Euro
|8,8083
|8,8176
|% -0,96
|
|Sterlin
|9,6195
|9,6677
|% -0,71
|
|Frank
|8,1274
|8,1763
|% -0,81
|
|Riyal
|2,0076
|2,0177
|% -0,95
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,30
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|
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