***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:00
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877621
BIST
10:441.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:447,7044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0169
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:449,0478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:44468,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,88
|Açılış
|: 468,90
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:44
|KENT
|367,50
|825.038
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|DYOBY
|9,60
|30.332.091
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|90.902.531
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.774.007
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|548.798.594
|% -3,01
|
|ASELS
|19,70
|414.005.644
|% 1,97
|
|GARAN
|7,15
|342.313.717
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,38
|161.912.244
|% -0,29
|
|GUBRF
|33,06
|153.418.172
|% 2,93
|
|SISE
|7,10
|548.798.594
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,38
|161.912.244
|% -0,29
|
|GARAN
|7,15
|342.313.717
|% 0,70
|
|YKBNK
|2,15
|84.753.312
|% 0,94
|
|ODAS
|2,83
|105.049.877
|% -0,35
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7011
|7,7044
|% -0,22
|
|Euro
|9,0399
|9,0478
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,9165
|9,9662
|% -0,10
|
|Frank
|8,3292
|8,3794
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0458
|2,0561
|% -0,08
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|11,67
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,25
|