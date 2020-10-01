***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:25
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877660
BIST
10:471.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:477,7154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:479,0549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:47469,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,58
|Açılış
|: 469,60
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KENT
|367,50
|837.165
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.818.952
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|91.550.786
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|61.055.938
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|2.789.843
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|559.564.509
|% -3,01
|
|ASELS
|19,63
|436.592.240
|% 1,60
|
|GARAN
|7,14
|362.926.250
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,39
|186.441.552
|% 0,00
|
|GUBRF
|33,16
|158.864.214
|% 3,24
|
|SISE
|7,10
|559.564.509
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,39
|186.441.552
|% 0,00
|
|GARAN
|7,14
|362.926.250
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,14
|85.307.509
|% 0,47
|
|ODAS
|2,83
|106.077.113
|% -0,35
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7066
|7,7154
|% -0,08
|
|Euro
|9,0427
|9,0549
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,8955
|9,9452
|% -0,31
|
|Frank
|8,3331
|8,3833
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0474
|2,0577
|% 0,00
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,00
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,14
|