***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 15:15
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879093
BIST
16:461.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
16:467,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0631
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8873
En Düşük
7,7815
16:469,2473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2831
En Düşük
9,1278
16:46476,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,01
|Açılış
|: 476,82
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PRZMA
|5,50
|52.745.182
|% 10,00
|
|YGYO
|1,10
|184.357.524
|% 10,00
|
|DAGHL
|9,24
|8.425.325
|% 10,00
|
|VKING
|6,71
|4.342.553
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|971.802
|% 10,00
|
|TKURU
|611,30
|1.862.020
|% -10,00
|
|MERIT
|81,00
|648.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|382,50
|2.837.451
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|480.767
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|989.694
|% -9,95
|
|GARAN
|7,02
|1.413.386.681
|% -1,27
|
|ODAS
|3,37
|1.212.407.892
|% 3,06
|
|ASELS
|18,58
|832.874.638
|% 0,22
|
|SISE
|6,78
|814.988.958
|% -1,02
|
|PETKM
|4,35
|625.395.548
|% 1,16
|
|ODAS
|3,37
|1.212.407.892
|% 3,06
|
|GARAN
|7,02
|1.413.386.681
|% -1,27
|
|YGYO
|1,10
|184.357.524
|% 10,00
|
|ZOREN
|2,72
|470.159.670
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,92
|320.881.901
|% 4,35
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8562
|7,8622
|% 0,83
|
|Euro
|9,2418
|9,2512
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,0928
|10,1434
|% 0,86
|
|Frank
|8,5488
|8,6003
|% 1,06
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,90
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,58
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,08
|
|Cumhuriyet
|3.167
|3.215
|3,00
|
|Tam
|3.144
|3.222
|-3,67
|
|Yarım
|1.520
|1.559
|-1,77
|
|Çeyrek
|762
|779
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,21
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:59NUGYO
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 827, 000 adet işlem
-
16:58SARKY
Yüzde 9.10 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 378, 481 adet işlem
-
16:57NTHOL
Yüzde 4.80 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 832, 717 adet işlem
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, GARAN, TTKOM
-
16:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 76 kaybederek (% -0.07 ) 1, 054