***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2020 10:13
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889895
BIST
12:591.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 15,73
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
12:597,9609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0445
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
12:599,4743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0501
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
12:59464,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,20
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler12:57
|RODRG
|14,08
|2.445.718
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.183.321
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|444.214
|% 9,99
|
|ERBOS
|36,58
|52.012.918
|% 9,98
|
|QNBFB
|76,65
|15.277.870
|% 9,97
|
|KENT
|427,80
|417.533
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|88.411
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|614.317
|% -9,96
|
|CRFSA
|111,00
|10.728.606
|% -7,73
|
|DERAS
|10,63
|22.658.389
|% -6,26
|
|THYAO
|12,30
|2.386.546.401
|% 3,97
|
|KRDMD
|5,12
|2.211.830.170
|% 4,07
|
|GARAN
|9,18
|1.576.524.383
|% 1,44
|
|SISE
|7,09
|754.731.277
|% 0,85
|
|TUPRS
|93,15
|751.163.015
|% 3,39
|
|KRDMD
|5,12
|2.211.830.170
|% 4,07
|
|TSKB
|2,75
|692.960.344
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,12
|426.650.229
|% 0,00
|
|THYAO
|12,30
|2.386.546.401
|% 3,97
|
|GARAN
|9,18
|1.576.524.383
|% 1,44
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9581
|7,9600
|% -0,57
|
|Euro
|9,4710
|9,4738
|% -0,53
|
|Sterlin
|10,5792
|10,6323
|% -0,79
|
|Frank
|8,6769
|8,7292
|% -0,84
|
|Riyal
|2,1143
|2,1249
|% -0,65
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,34
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.089
|3.136
|11,00
|
|Tam
|3.070
|3.148
|8,52
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,12
|
|Çeyrek
|744
|761
|2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,02
|
|B. Petrol
|48,31
|48,31
|0,53
|