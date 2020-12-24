***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 12:58
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894734
BIST
14:131.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,78
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:137,5940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0465
|Açılış
|: 7,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:139,2654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0648
|Açılış
|: 9,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:13457,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,42
|Açılış
|: 457,62
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:13
|BRSAN
|33,66
|290.867.600
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.045.144
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.121.291
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|32.104.983
|% 9,95
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,42
|652.617.155
|% -8,31
|
|PEKGY
|2,87
|615.611.499
|% -7,42
|
|NIBAS
|65,00
|9.336.074
|% -7,14
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,17
|2.067.702.185
|% 2,11
|
|THYAO
|12,76
|1.124.201.349
|% 2,41
|
|ECILC
|7,92
|880.513.942
|% 8,79
|
|SKBNK
|1,56
|791.403.401
|% -1,27
|
|PETKM
|5,04
|712.092.929
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,56
|791.403.401
|% -1,27
|
|PEKGY
|2,87
|615.611.499
|% -7,42
|
|GARAN
|10,17
|2.067.702.185
|% 2,11
|
|YKBNK
|3,10
|620.912.035
|% 1,64
|
|HLGYO
|3,42
|652.617.155
|% -8,31
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5872
|7,5940
|% -0,61
|
|Euro
|9,2521
|9,2654
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,2993
|10,3510
|% 0,09
|
|Frank
|8,5109
|8,5622
|% -0,70
|
|Riyal
|2,0174
|2,0276
|% -0,62
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,79
|
|Altın Gr.
|458
|459
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|5,00
|
|Tam
|3.022
|3.100
|-4,98
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-2,41
|
|Çeyrek
|733
|750
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,02
|
|B. Petrol
|50,86
|50,86
|-0,38
|