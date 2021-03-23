***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2021 11:04
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919891
BIST
10:561.278
En Yüksek
|Değişim
|: -7,37%
|| -101,66
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.336
En Düşük
1.278
10:567,7902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,7363
10:569,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1417
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,2407
10:56434,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,63
|Açılış
|: 434,46
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
432,72
BIST En Aktif Hisseler10:56
|TRILC
|34,44
|31.561.649
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|49.002
|% 9,64
|
|ARSAN
|10,09
|3.812.713
|% 3,70
|
|GSDDE
|5,90
|625.475
|% 3,33
|
|BJKAS
|6,08
|11.084.550
|% 2,70
|
|ALCTL
|27,36
|2.920.262
|% -10,00
|
|DOKTA
|29,70
|629.345
|% -10,00
|
|EGPRO
|29,16
|1.318.607
|% -10,00
|
|GLYHO
|5,04
|14.052.522
|% -10,00
|
|INTEM
|37,26
|395.366
|% -10,00
|
|GARAN
|7,19
|224.368.012
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|120.857.395
|% -9,94
|
|EREGL
|13,42
|59.307.929
|% -8,77
|
|PETKM
|4,98
|49.758.155
|% -8,62
|
|FROTO
|190,50
|41.533.767
|% -7,34
|
|GARAN
|7,19
|224.368.012
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|120.857.395
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,16
|29.351.508
|% -9,62
|
|IHLAS
|0,69
|8.894.409
|% -9,21
|
|PETKM
|4,98
|49.758.155
|% -8,62
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7845
|7,7902
|% 0,11
|
|Euro
|9,3372
|9,4008
|% 1,53
|
|Sterlin
|10,7402
|10,7941
|% 0,06
|
|Frank
|8,3513
|8,4016
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0688
|2,0792
|% 0,22
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-1,13
|
|Altın Gr.
|434
|434
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,93
|63,93
|-0,69
|
Seans Raporu
10:56
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