***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:32
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929408
BIST
10:441.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,03
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.360
10:448,1034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:449,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:44461,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 461,37
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:44
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.862.368
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|ATLAS
|1,85
|11.000.723
|% 7,56
|
|EPLAS
|26,98
|289.522
|% 5,80
|
|EDIP
|1,99
|1.132.914
|% -9,95
|
|LUKSK
|53,85
|2.879.446
|% -9,95
|
|MRGYO
|1,63
|1.261.057
|% -9,94
|
|SAYAS
|21,24
|6.866.288
|% -9,92
|
|PEKGY
|1,46
|34.099.640
|% -9,88
|
|GARAN
|7,08
|467.900.149
|% 1,14
|
|PETKM
|6,52
|236.846.846
|% -1,36
|
|EREGL
|17,95
|194.043.401
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,38
|141.842.680
|% 1,37
|
|SISE
|7,24
|127.197.588
|% -0,41
|
|GARAN
|7,08
|467.900.149
|% 1,14
|
|TSKB
|1,27
|51.822.291
|% -1,55
|
|YKBNK
|2,11
|83.322.674
|% 1,44
|
|PETKM
|6,52
|236.846.846
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,86
|61.505.531
|% 0,00
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0997
|8,1034
|% 0,19
|
|Euro
|9,7782
|9,7863
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,2970
|11,3537
|% 0,20
|
|Frank
|8,8234
|8,8765
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1520
|2,1627
|% 0,11
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,93
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|0,06
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|0,79
|
Seans Raporu
10:44
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-
10:56ODAS
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Yüzde -8.39 oranında düşüşle 24.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 162, 744 adet işlem
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10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KOZAA
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10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, GARAN
-
10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 04 kaybederek (% -0.26 ) 1, 189