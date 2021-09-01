***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 11:54
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961142
BIST
17:381.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:388,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:389,8380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8519
En Düşük
9,7770
17:38483,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,23
|Açılış
|: 483,22
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EGEPO
|5,50
|672.287
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.442.687
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.083.239
|% 9,98
|
|KARYE
|14,61
|23.273.555
|% -4,20
|
|AGYO
|3,56
|14.785.795
|% -3,78
|
|SEYKM
|19,50
|23.135.504
|% -3,66
|
|MARKA
|5,40
|3.000.952
|% -3,40
|
|EUKYO
|5,56
|2.374.961
|% -3,30
|
|GARAN
|9,86
|1.168.479.625
|% -0,20
|
|THYAO
|12,95
|1.017.323.360
|% 2,13
|
|SASA
|27,90
|603.850.291
|% 1,53
|
|KOZAL
|105,10
|574.073.468
|% 1,64
|
|YKBNK
|2,62
|535.269.964
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,62
|535.269.964
|% -0,76
|
|GARAN
|9,86
|1.168.479.625
|% -0,20
|
|ODAS
|1,51
|171.606.737
|% 3,42
|
|THYAO
|12,95
|1.017.323.360
|% 2,13
|
|PETKM
|6,19
|479.797.962
|% -0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2907
|8,2931
|% -0,15
|
|Euro
|9,8303
|9,8380
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,3943
|11,4514
|% 0,01
|
|Frank
|9,0254
|9,0798
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2045
|2,2156
|% -0,16
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,64
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-1,05
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:50BURVA
Yüzde 9.38 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 753 adet işlem
-
17:49GARFA
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 973 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TAVHL, PGSUS
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 54 artarak (% 0.12 ) 1, 302
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, SUMAS, BALAT, BSOKE, PSDTC, TGSAS, EDATA, AKYHO, ISBIR, BURCE