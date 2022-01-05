***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2022 10:17
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988864
BIST
10:271.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:2713,4306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0231
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:2715,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0374
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:27781,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,49
|Açılış
|: 781,02
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:25
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|BEYAZ
|9,89
|14.239.968
|% 7,85
|
|ELITE
|24,48
|30.754.175
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,87
|10.325.323
|% -5,84
|
|RODRG
|17,00
|1.635.154
|% -5,03
|
|KRGYO
|8,27
|2.870.194
|% -4,72
|
|SNPAM
|8,44
|8.221
|% -4,52
|
|THYAO
|23,24
|479.570.756
|% 1,93
|
|EREGL
|30,20
|288.517.567
|% -0,07
|
|BIMAS
|69,40
|253.024.214
|% 2,51
|
|GARAN
|11,44
|212.738.806
|% 0,09
|
|TSPOR
|7,48
|198.130.452
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,27
|95.016.874
|% 0,44
|
|ODAS
|1,38
|38.913.107
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,48
|198.130.452
|% 2,19
|
|TSKB
|1,48
|34.923.159
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|76.106.545
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4051
|13,4200
|% 0,09
|
|Euro
|15,1592
|15,1841
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,0502
|18,1407
|% -0,16
|
|Frank
|14,5562
|14,6439
|% -0,09
|
|Riyal
|3,5497
|3,5675
|% -0,25
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,36
|
|Altın Gr.
|780
|780
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|0,04
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 23 artarak (% 0.29 ) 2, 163
-
10:40XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 3, 882.00 milyon TL de
-
10:39KRSTL
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 703, 385 adet işlem
-
10:38AGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 580, 822 adet işlem
-
10:37BEYAZ
Yüzde 7.85 oranında artışla 9.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 464 adet işlem