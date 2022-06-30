***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 12:43
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040277
BIST
14:032.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -17,01
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
14:0316,6861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:0317,3839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:03967,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,23
|Açılış
|: 967,77
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:01
|RTALB
|7,46
|95.868.327
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,84
|6.254.659
|% 9,70
|
|ALMAD
|3,11
|1.187.998
|% 9,12
|
|BMSCH
|10,74
|83.746.542
|% 8,48
|
|PEGYO
|1,86
|31.692.012
|% 7,51
|
|LIDFA
|11,34
|29.747.559
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.131.781
|% -9,98
|
|BERA
|14,79
|357.726.142
|% -7,04
|
|BASCM
|3,52
|228.588
|% -6,88
|
|EKIZ
|5,61
|130.352
|% -6,81
|
|THYAO
|45,92
|2.203.270.059
|% -0,56
|
|SISE
|21,48
|2.073.488.404
|% 3,87
|
|EREGL
|26,62
|727.012.809
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,71
|726.656.470
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,03
|598.042.930
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,71
|726.656.470
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,31
|454.534.398
|% 0,47
|
|ODAS
|2,85
|299.402.671
|% -1,72
|
|SISE
|21,48
|2.073.488.404
|% 3,87
|
|TSKB
|1,96
|188.729.090
|% -2,97
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6467
|16,6478
|% 0,06
|
|Euro
|17,3408
|17,3770
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,0617
|20,1623
|% -0,27
|
|Frank
|17,2652
|17,3692
|% -0,55
|
|Riyal
|4,4180
|4,4402
|% -0,11
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,99
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-5,15
|
|Cumhuriyet
|6.478
|6.576
|-23,00
|
|Tam
|6.473
|6.561
|-80,00
|
|Yarım
|3.168
|3.208
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.603
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,26
|