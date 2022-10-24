***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 11:32
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073530
BIST
12:193.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 33,75
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
12:1918,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
12:1918,2738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0567
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
12:19985,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,71
|Açılış
|: 985,76
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler12:19
|TURGG
|249,70
|20.362.162
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|364.828.779
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|528.670.000
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|28.397.966
|% -9,98
|
|ORGE
|22,26
|128.291.574
|% -7,40
|
|KMPUR
|81,95
|61.660.240
|% -6,87
|
|YAPRK
|48,30
|34.024.304
|% -6,21
|
|THYAO
|99,20
|3.419.964.730
|% 1,28
|
|EREGL
|30,86
|2.397.255.305
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,66
|1.853.967.896
|% 2,76
|
|SASA
|96,80
|1.311.024.743
|% 3,92
|
|TOASO
|106,10
|1.310.702.285
|% 9,10
|
|EKGYO
|4,68
|1.181.176.780
|% 0,86
|
|KRDMD
|12,66
|1.853.967.896
|% 2,76
|
|ODAS
|7,60
|921.062.886
|% -4,16
|
|SKBNK
|1,97
|217.745.432
|% 0,51
|
|TSKB
|2,86
|304.519.844
|% -1,38
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6019
|18,6117
|% 0,16
|
|Euro
|18,2628
|18,2738
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,9840
|21,0893
|% 0,21
|
|Frank
|18,5083
|18,6198
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,13
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,39
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-56,00
|
|Tam
|6.661
|6.767
|58,00
|
|Yarım
|3.246
|3.306
|26,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,17
|
|B. Petrol
|89,62
|89,62
|-1,72
|