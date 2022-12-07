***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 16:15
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085253
BIST
16:154.901
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -99,25
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.900
16:1518,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
16:1519,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1103
|Açılış
|: 19,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
16:151.063,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.063,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler16:15
|YESIL
|4,40
|60.549.331
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|508.178.530
|% 9,99
|
|GLCVY
|38,32
|190.477.170
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRONT
|98,75
|31.336.455
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.310.331
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|EUREN
|15,33
|771.168.212
|% -8,45
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,33
|38.419.727
|% -8,05
|
|KRDMD
|17,49
|11.582.974.091
|% -1,19
|
|THYAO
|136,40
|6.397.437.217
|% 0,59
|
|ASELS
|50,45
|4.869.278.691
|% 2,88
|
|PETKM
|18,06
|4.077.398.263
|% 0,33
|
|EREGL
|41,54
|3.324.510.357
|% -2,44
|
|KRDMD
|17,49
|11.582.974.091
|% -1,19
|
|EKGYO
|7,24
|1.855.272.012
|% 0,00
|
|PETKM
|18,06
|4.077.398.263
|% 0,33
|
|ADESE
|1,93
|355.473.682
|% 5,46
|
|ISCTR
|10,23
|1.846.656.297
|% 0,20
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6335
|18,6460
|% 0,06
|
|Euro
|19,6135
|19,6226
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,6357
|22,7492
|% 0,40
|
|Frank
|19,7554
|19,8744
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,73
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|2,12
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.239
|-4,00
|
|Tam
|7.167
|7.214
|14,00
|
|Yarım
|3.471
|3.527
|7,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.763
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,39
|13,41
|0,10
|
|B. Petrol
|79,50
|79,50
|0,15
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30HEDEF
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 223, 653 adet işlem
-
16:29SASA
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 107.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 694 adet işlem
-
16:28BIMAS
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 119.80 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 537, 409 adet işlem
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SASA, KOZAL
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 55 kaybederek (% -1.43 ) 4, 314