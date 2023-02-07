***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:28
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110368
BIST
11:324.753
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -176,97
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:3218,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:3220,1997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:321.135,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.135,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KONYA
|2.964,50
|85.769.296
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.748.106
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.032.933
|% 9,99
|
|CEOEM
|16,47
|5.592.538
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.705.886
|% -9,99
|
|CANTE
|65,05
|51.746.212
|% -9,65
|
|SAMAT
|17,10
|1.562.121
|% -9,48
|
|FLAP
|12,22
|9.622.719
|% -9,41
|
|KRDMD
|17,98
|1.229.743.162
|% 1,81
|
|THYAO
|134,00
|1.063.710.293
|% -4,22
|
|ASELS
|54,55
|911.969.875
|% -7,23
|
|EREGL
|39,16
|736.458.400
|% -2,25
|
|TUPRS
|554,10
|647.216.364
|% -4,28
|
|KRDMD
|17,98
|1.229.743.162
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,21
|256.781.933
|% -0,83
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,04
|181.690.301
|% 8,24
|
|YKBNK
|8,57
|247.115.649
|% -3,49
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8267
|18,8300
|% 0,02
|
|Euro
|20,1847
|20,1918
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5588
|22,6720
|% -0,03
|
|Frank
|20,2176
|20,3394
|% 0,08
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,52
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,52
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.726
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|1,62
|