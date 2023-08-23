***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2023 17:43
***CRFSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CRFSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CRFSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188735
BIST
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17:227.571
En Düşük
|Değişim
|: -0,41%
|| -31,18
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2225,7611
En Yüksek
|Değişim
|: -5,25%
|| -1,4282
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2228,0022
En Yüksek
|Değişim
|: -5,16%
|| -1,5241
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:221.588,51
En Yüksek
|Değişim
|: -5,12%
|| -85,72
|Açılış
|: 1.589,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ONCSM
|202,40
|128.244.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|288,10
|2.560.626.950
|% -12,16
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.168.032
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|230.685.157
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.420.081
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.344.478
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,74
|14.301.261.798
|% 8,70
|
|ISCTR
|18,04
|13.336.258.991
|% 7,44
|
|THYAO
|234,20
|12.429.315.843
|% -2,29
|
|AKBNK
|30,00
|11.226.529.623
|% 8,46
|
|KLSER
|114,70
|10.520.474.242
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,74
|14.301.261.798
|% 8,70
|
|ISCTR
|18,04
|13.336.258.991
|% 7,44
|
|EKGYO
|8,51
|5.066.802.894
|% -5,23
|
|SKBNK
|4,10
|2.141.953.798
|% 4,33
|
|AKBNK
|30,00
|11.226.529.623
|% 8,46
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7143
|25,7897
|% -5,15
|
|Euro
|27,8764
|28,1002
|% -4,83
|
|Sterlin
|32,4794
|32,6423
|% -5,79
|
|Frank
|29,1010
|29,2763
|% -5,64
|
|Riyal
|6,8406
|6,8749
|% -5,31
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|3,02
|
|Altın Gr.
|1.589
|1.589
|-84,91
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.048
|-316,00
|
|Yarım
|5.403
|5.545
|-154,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.773
|-77,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,13
|-1,14
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-0,10
|
Seans Raporu
17:20
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-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135
-
17:36XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 203, 876.00 milyon TL de
-
17:36KONYA
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 5, 665.60 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 904 adet işlem
-
17:35NETAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 49.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 087, 927 adet işlem
-
17:34ERBOS
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 147.90 lira fiyatla işlem gören hissede 418, 731 adet işlem