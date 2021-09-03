***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/08/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıAdana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim ŞirketiSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkul geliştirme ve işletmeSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi113.264.693,28 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.09.2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı113.264.693,28 TLBeher Pay Fiyatı1,87 TLToplam Tutar212.000.000 TL (KDV hariç)Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,7%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)2,7%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı4,4 MTL (Masraflar Hariç ve Vergi Öncesi Tutardır)*Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiŞirketin borç seviyesi azaltılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa DoğrulKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi03/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi olmayıp mevzuatsal bir zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarCarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (‘'CarrefourSA'') ile Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul (‘'Alıcılar'') arasında CarrefourSA'nın %100 oranında pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'nin (''Adana Gayrimenkul'') sermayesinin %100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113.264.693,28 adet payın tamamının 212.000.000 TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında, Alıcılar'a satılması hususunda 03.09.2021 tarihinde hisse devri sözleşmesi imzalanmış ve pay devir işlemi tamamlanmıştır.*Sözleşme ve devir tarihi itibariyle gerçekleşen finansal sonuçlara göre güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961673BIST