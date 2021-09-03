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***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

03.09.2021 12:25



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul geliştirme ve işletme
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
113.264.693,28 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.09.2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
113.264.693,28 TL
Beher Pay Fiyatı
1,87 TL
Toplam Tutar
212.000.000 TL (KDV hariç)
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,7%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
2,7%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
4,4 MTL (Masraflar Hariç ve Vergi Öncesi Tutardır)*
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin borç seviyesi azaltılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
03/09/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp mevzuatsal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (‘'CarrefourSA'') ile Mahmut Bakır, Yalçın Bakır, Murat Bakır, Ramazan Bakır, Ahmet Doğrul, Murat Doğrul, Mustafa Doğrul (‘'Alıcılar'') arasında CarrefourSA'nın %100 oranında pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme Anonim Şirketi'nin (''Adana Gayrimenkul'') sermayesinin %100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113.264.693,28 adet payın tamamının 212.000.000 TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında,  Alıcılar'a satılması hususunda 03.09.2021 tarihinde hisse devri sözleşmesi imzalanmış ve pay devir işlemi tamamlanmıştır.
*Sözleşme ve devir tarihi itibariyle gerçekleşen finansal sonuçlara göre güncellenmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961673


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CASA 129,80 1.364.066 % 10,00  
YEOTK 22,00 253.594 % 10,00  
OYLUM 4,40 34.698.073 % 10,00  
TGSAS 16,19 43.420.444 % 9,99  
ARMDA 58,35 6.793.360 % 9,99  
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Riyal 2,2092 2,2203 % 0,42  
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Altın Ons 1.827 1.828 17,88  
Altın Gr. 488 488 6,88  
Cumhuriyet 3.219 3.268 23,00  
Tam 3.208 3.289 27,04  
Yarım 1.551 1.591 13,08  
Çeyrek 778 796 6,54  
Gümüş.Ons 24,70 24,74 0,82  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,24  
B. Petrol 72,56 72,56 -0,47  
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