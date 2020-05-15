***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375Transferler-11.496.411 11.496.411 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.660.620 0 -99.660.620 0 -99.660.620Dönem Karı (Zararı)-99.660.620 -99.660.620 0 -99.660.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -99.660.620 0 -46.411.245 0 -46.411.245Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-343.080.788 343.080.788 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.094.326 0 -95.094.326 0 -95.094.326Dönem Karı (Zararı)-95.094.326 -95.094.326 -95.094.326Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.124.240.405 -95.094.326 0 -397.032.608 0 -397.032.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.225.159 -1.026.552Dönem Karı (Zararı)-95.094.326 -99.660.620Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-95.094.326 -99.660.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.314.593 149.975.390Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 90.098.852 82.026.806Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler969.364 1.539.499Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 512.988 1.138.410Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.112.628 399.259Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-656.252 1.830Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.675.910 11.036.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 12.419.027 13.578.262Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -743.117 -2.541.940Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler95.341.358 105.241.042Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -1.450.353 -1.669.741Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 96.791.711 106.910.783Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler808.374 -22.943.002Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -20.579.265 -26.925.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-68.073.893 -47.240.857Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.624.998 2.503.290İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.718.803 2.408.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.906.195 94.662Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.298.334 -428.353İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.298.334 -428.353Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-185.571.909 -54.327.539Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-30.050.282 -23.888.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.701.571 18.297.797İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)866.594 22.088.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)105.834.977 -3.790.483Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)57.841.706 17.519.092Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.546.684 -3.402.008İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.546.684 -3.402.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler381.669 -3.514.453Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)381.669 -3.514.453Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.146.374 3.073.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -921.215 -4.100.465YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.070.826 -19.780.709Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri923.484 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.994.310 -19.780.709Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -24.523.834 -17.805.088Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.470.476 -1.975.621FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.519.876 94.090.390Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri365.000.000 250.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 365.000.000 250.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-170.727.995 -65.330.363Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-170.727.995 -65.330.363Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -94.389.146 -83.245.336Ödenen Faiz-38.813.336 -9.003.652Alınan Faiz20 1.450.353 1.669.741YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)47.674.209 73.283.129Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.424.189 4.191.416NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.098.398 77.474.545DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.901.093 487.581.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 558.999.491 565.055.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 558.999.491 506.901.093Ticari Alacaklar79.313.454 64.201.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 24 27.654.812 17.936.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 51.658.642 46.265.435Diğer Alacaklar10.419.417 2.418.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.419.417 2.418.943Stoklar6 972.381.537 787.922.256Peşin Ödenmiş Giderler69.744.462 39.014.680ARA TOPLAM1.690.858.361 1.400.458.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.690.858.361 1.400.458.416DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar52.291.533 48.993.673İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar52.291.533 48.993.673Maddi Duran Varlıklar7 631.199.440 637.778.625Kullanım Hakkı Varlıkları8 821.471.051 794.680.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar528.340.517 529.532.086Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 45.861.378 47.052.947Peşin Ödenmiş Giderler10.378.384 11.057.884Ertelenmiş Vergi Varlığı22 291.330.054 270.750.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.335.010.979 2.292.794.050TOPLAM VARLIKLAR4.025.869.340 3.693.252.466KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.222.924.001 1.021.633.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar538.386.495 554.116.693Banka Kredileri4, 24 518.295.879 529.976.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 24 20.090.616 24.140.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar684.537.506 467.517.287Banka Kredileri4 684.537.506 467.517.287Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları147.510.481 143.003.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları147.510.481 143.003.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 147.510.481 143.003.917Ticari Borçlar1.794.667.760 1.688.130.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 24 50.958.713 50.256.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.743.709.047 1.637.874.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 80.423.271 22.581.565Diğer Borçlar39.684.452 29.973.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 11.548.371 11.383.989İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28.136.081 18.589.397Kısa Vadeli Karşılıklar72.357.398 71.341.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 12.661.890 10.902.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 59.695.508 60.438.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 21.644.386 21.262.716ARA TOPLAM3.379.211.749 2.997.927.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.379.211.749 2.997.927.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar958.063.172 921.374.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar200.000.000 200.000.000Banka Kredileri4, 24 200.000.000 200.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar758.063.172 721.374.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 758.063.172 721.374.883Uzun Vadeli Karşılıklar85.627.027 75.888.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 85.627.027 75.888.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.690.199 997.263.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.422.901.948 3.995.190.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-397.032.608 -301.938.282Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 91.845.783 91.845.783Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34.691.309 34.691.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.553.327 -16.553.327Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.553.327 -16.553.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -16.553.327 -16.553.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.124.240.405 -781.159.617Net Dönem Karı veya Zararı-95.094.326 -343.080.788TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-397.032.608 -301.938.282TOPLAM KAYNAKLAR4.025.869.340 3.693.252.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.770.808.757 1.376.494.377Satışların Maliyeti16 -1.301.608.052 -997.743.797TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)469.200.705 378.750.580BRÜT KAR (ZARAR)469.200.705 378.750.580Genel Yönetim Giderleri17 -46.337.241 -42.039.787Pazarlama Giderleri17 -394.459.465 -325.212.906Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 11.055.831 9.209.633Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -58.470.701 -64.846.802ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-19.010.871 -44.139.282TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -512.988 -1.138.410FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-19.523.859 -45.277.692Finansman Gelirleri20 5.891.493 25.602.578Finansman Giderleri21 -102.041.225 -106.910.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-115.673.591 -126.585.897Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20.579.265 26.925.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 20.579.265 26.925.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-95.094.326 -99.660.620DÖNEM KARI (ZARARI)-95.094.326 -99.660.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-95.094.326 -99.660.620Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 23 -0,13580000 -0,14240000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-95.094.326 -99.660.620Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-95.094.326 -99.660.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845489BIST