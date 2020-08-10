***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









-11.496.411 11.496.411Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-199.820.566 -199.820.566 -199.820.566Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -781.159.617 -199.820.566 -146.571.191 -146.571.191Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -16.553.327 12.318.358 -781.159.617 -343.080.788 -301.938.282 -301.938.282Transferler-343.080.788 343.080.788Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-181.123.924 -181.123.924 -181.123.924Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 34.691.309 -16.553.327 12.318.358 -1.124.240.405 -181.123.924 -483.062.206 -483.062.206Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI239.967.241 223.995.346Dönem Karı (Zararı)-181.123.924 -199.820.566Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-181.123.924 -199.820.566Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler361.680.918 325.787.821Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 180.574.466 166.382.842Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.217.749 3.629.500Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.202.707 3.256.077Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.671.848 467.038Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -656.806 -93.615Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.208.061 17.550.436Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 20.974.125 21.491.816Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 2.233.936 -3.941.380Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler193.308.975 211.427.861Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.495.345 -4.348.419Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 195.804.320 215.776.280Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.296.434 -17.453.122Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -39.482.304 -54.543.748Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler557.537 -1.205.948İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.511.946 106.333.211Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.958.117 -4.671.344İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.509.872 8.187.560İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.448.245 -12.858.904Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.371.223 7.910.498İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.371.223 7.910.498Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-108.077.273 -68.594.078Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.096.927 -12.047.374Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.102.700 140.734.371İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.628.221 16.683.960İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.474.479 124.050.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)105.713.903 28.759.039Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.586.429 19.538.535İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.586.429 19.538.535İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.612.454 -5.296.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.612.454 -5.296.436Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları245.068.940 232.300.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -5.101.699 -8.305.120YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.267.345 -54.055.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri405.483 2.411.938Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-68.672.828 -56.467.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -56.950.094 -51.426.487Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -11.722.734 -5.040.602FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-178.998.412 -204.819.845Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri555.000.000 390.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 555.000.000 390.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-460.690.714 -327.130.545Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-460.690.714 -327.130.545Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -189.146.707 -173.714.186Ödenen Faiz-86.656.336 -98.323.533Alınan Faiz20 2.495.345 4.348.419YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.298.516 -34.879.650Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.449.774 7.311.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-848.742 -27.567.698DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.901.093 487.581.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 506.052.351 460.013.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 506.052.351 506.901.093Ticari Alacaklar68.956.853 64.201.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 24 21.445.881 17.936.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 47.510.972 46.265.435Diğer Alacaklar4.648.876 2.418.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.648.876 2.418.943Stoklar6 894.327.681 787.922.256Peşin Ödenmiş Giderler80.684.262 39.014.680ARA TOPLAM1.554.670.023 1.400.458.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.554.670.023 1.400.458.416DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar54.134.963 48.993.673İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar54.134.963 48.993.673Maddi Duran Varlıklar7 632.188.487 637.778.625Kullanım Hakkı Varlıkları8 801.047.396 794.680.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar528.231.327 529.532.086Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 45.752.188 47.052.947Peşin Ödenmiş Giderler9.485.229 11.057.884Ertelenmiş Vergi Varlığı22 310.233.093 270.750.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.335.320.495 2.292.794.050TOPLAM VARLIKLAR3.889.990.518 3.693.252.466KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.318.542.666 1.021.633.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar704.743.464 554.116.693Banka Kredileri4, 24 689.968.324 529.976.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 24 14.775.140 24.140.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar613.799.202 467.517.287Banka Kredileri4 613.799.202 467.517.287Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları152.996.684 143.003.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları152.996.684 143.003.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 152.996.684 143.003.917Ticari Borçlar1.730.336.007 1.688.130.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 24 61.987.458 50.256.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.668.348.549 1.637.874.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 128.295.468 22.581.565Diğer Borçlar102.457.079 29.973.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 19.281.253 11.383.989İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar83.175.826 18.589.397Kısa Vadeli Karşılıklar75.033.496 71.341.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 12.360.935 10.902.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 62.672.561 60.438.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 26.875.171 21.262.716ARA TOPLAM3.534.536.571 2.997.927.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.534.536.571 2.997.927.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar748.213.557 921.374.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 200.000.000Banka Kredileri4, 24 0 200.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar748.213.557 721.374.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 748.213.557 721.374.883Uzun Vadeli Karşılıklar90.302.596 75.888.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 90.302.596 75.888.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER838.516.153 997.263.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.373.052.724 3.995.190.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-483.062.206 -301.938.282Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 91.845.783 91.845.783Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34.691.309 34.691.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.553.327 -16.553.327Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.553.327 -16.553.327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -16.553.327 -16.553.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.124.240.405 -781.159.617Net Dönem Karı veya Zararı-181.123.924 -343.080.788TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-483.062.206 -301.938.282TOPLAM KAYNAKLAR3.889.990.518 3.693.252.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.625.603.042 2.938.016.194 1.854.794.285 1.561.521.817Satışların Maliyeti16 -2.676.536.666 -2.127.145.824 -1.374.928.614 -1.129.402.027TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)949.066.376 810.870.370 479.865.671 432.119.790BRÜT KAR (ZARAR)949.066.376 810.870.370 479.865.671 432.119.790Genel Yönetim Giderleri17 -87.173.553 -85.552.347 -40.836.312 -43.512.560Pazarlama Giderleri17 -801.249.205 -666.737.513 -406.789.740 -341.524.607Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 23.064.139 18.418.665 12.008.308 9.209.032Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -109.467.852 -142.071.863 -50.997.152 -77.225.062ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-25.760.095 -65.072.688 -6.749.225 -20.933.407TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -240.724 -1.124.874 272.264 13.536FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.000.819 -66.197.562 -6.476.961 -20.919.871Finansman Gelirleri20 11.280.347 42.090.168 5.388.854 9.617.895Finansman Giderleri21 -205.885.756 -230.256.920 -103.844.531 -116.476.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-220.606.228 -254.364.314 -104.932.638 -127.778.418Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri39.482.304 54.543.748 18.903.039 27.618.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 39.482.304 54.543.748 18.903.039 27.618.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947DÖNEM KARI (ZARARI)-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 23 -0,25870000 -0,28550000 -0,12290000 -0,14310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-181.123.924 -199.820.566 -86.029.599 -100.159.947http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867555BIST