***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 12.318.358 -769.663.206 -11.496.411 53.249.375 53.249.375Transferler-279.174.597 -279.174.597Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 -4.446.458 -225.925.222Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 0 -16.553.327 12.318.358 -781.159.617 -343.080.788 -301.938.282 -301.938.282Transferler-343.080.788 343.080.788Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-227.091.564 -227.091.564 -227.091.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.422.466 230.422.466 230.422.466Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 34.691.309 230.422.466 -16.553.327 12.318.358 -1.124.240.405 -227.091.564 -298.607.380 -298.607.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI463.626.626 281.590.722Dönem Karı (Zararı)-227.091.564 -279.174.597Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-227.091.564 -279.174.597Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler536.640.897 501.776.113Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 272.820.094 252.499.382Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.132.805 3.989.156Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.679.326 3.278.786Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 2.110.285 808.757Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,9 -656.806 -98.387Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.896.351 19.126.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 22.890.784 24.652.256Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.994.433 -5.525.779Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler285.594.615 319.330.366Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -3.073.256 -4.945.238Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 288.667.871 324.275.604Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.315.223 -18.609.885Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -47.597.338 -73.687.348Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler479.147 -872.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler162.044.492 70.679.257Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.374.473 -13.773.091İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.364.343 2.087.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.010.130 -15.861.035Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.029.178 8.235.172İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.029.178 8.235.172Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-140.355.765 -96.449.320Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-29.511.857 -10.894.484Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler216.127.868 177.866.013İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.220.814 18.932.940İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)206.907.054 158.933.073Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)94.489.597 8.105.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.760.741 17.407İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)56.760.741 17.407İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler937.559 -2.428.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)937.559 -2.428.416Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları471.593.825 293.280.773Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -7.967.199 -11.690.051YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-119.073.333 -88.786.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri581.851 2.654.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-119.655.184 -91.440.639Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -99.408.018 -81.371.296Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -20.247.166 -10.069.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-310.130.516 -240.405.410Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri782.500.000 695.313.420Kredilerden Nakit Girişleri4 782.500.000 695.313.420Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-691.003.064 -536.258.363Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-691.003.064 -536.258.363Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -286.641.258 -260.940.088Ödenen Faiz-118.059.450 -143.465.617Alınan Faiz20 3.073.256 4.945.238YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.422.777 -47.601.300Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.613.511 6.053.163NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.036.288 -41.548.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.901.093 487.581.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 550.937.381 446.032.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 550.937.381 506.901.093Ticari Alacaklar85.896.591 64.201.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 24 31.300.352 17.936.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 54.596.239 46.265.435Diğer Alacaklar5.245.398 2.418.943İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.245.398 2.418.943Stoklar6 926.167.736 787.922.256Peşin Ödenmiş Giderler70.598.866 39.014.680ARA TOPLAM1.638.845.972 1.400.458.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.638.845.972 1.400.458.416DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar59.196.396 48.993.673İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar59.196.396 48.993.673Maddi Duran Varlıklar7 910.499.168 637.778.625Kullanım Hakkı Varlıkları8 782.017.657 794.680.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar530.502.890 529.532.086Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 48.023.751 47.052.947Peşin Ödenmiş Giderler8.985.555 11.057.884Ertelenmiş Vergi Varlığı22 280.767.704 270.750.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.571.969.370 2.292.794.050TOPLAM VARLIKLAR4.210.815.342 3.693.252.466KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.320.473.253 1.021.633.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar625.427.587 554.116.693Banka Kredileri4, 24 615.514.966 529.976.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 24 9.912.621 24.140.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar695.045.666 467.517.287Banka Kredileri4 695.045.666 467.517.287Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları154.569.958 143.003.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları154.569.958 143.003.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 154.569.958 143.003.917Ticari Borçlar1.887.665.233 1.688.130.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 24 42.884.109 50.256.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.844.781.124 1.637.874.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 117.071.162 22.581.565Diğer Borçlar103.327.333 29.973.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 27.977.195 11.383.989İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar75.350.138 18.589.397Kısa Vadeli Karşılıklar63.936.034 71.341.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 6.491.842 10.902.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 57.444.192 60.438.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 22.200.275 21.262.716ARA TOPLAM3.669.243.248 2.997.927.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.669.243.248 2.997.927.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar744.956.626 921.374.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 200.000.000Banka Kredileri4, 24 0 200.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar744.956.626 721.374.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 744.956.626 721.374.883Uzun Vadeli Karşılıklar95.222.848 75.888.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 95.222.848 75.888.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER840.179.474 997.263.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.509.422.722 3.995.190.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-298.607.380 -301.938.282Ödenmiş Sermaye15 700.000.000 700.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 91.845.783 91.845.783Paylara İlişkin Primler (İskontolar)34.691.309 34.691.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)213.869.139 -16.553.327Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)213.869.139 -16.553.327Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 230.422.466 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -16.553.327 -16.553.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.124.240.405 -781.159.617Net Dönem Karı veya Zararı-227.091.564 -343.080.788TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-298.607.380 -301.938.282TOPLAM KAYNAKLAR4.210.815.342 3.693.252.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 5.673.257.941 4.644.163.953 2.047.654.899 1.706.147.759Satışların Maliyeti16 -4.178.643.114 -3.363.578.687 -1.502.106.448 -1.236.432.863TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.494.614.827 1.280.585.266 545.548.451 469.714.896BRÜT KAR (ZARAR)1.494.614.827 1.280.585.266 545.548.451 469.714.896Genel Yönetim Giderleri17 -128.236.856 -128.250.074 -41.063.303 -42.697.727Pazarlama Giderleri17 -1.225.612.252 -1.021.174.829 -424.363.047 -354.437.316Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 45.617.186 22.446.958 22.553.047 4.028.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -172.807.118 -210.073.450 -63.339.265 -68.001.588ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.575.787 -56.466.129 39.335.883 8.606.559TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -354.851 -796.199 -114.127 328.675FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.220.936 -57.262.328 39.221.756 8.935.234Finansman Gelirleri20 15.022.003 50.741.801 3.741.656 8.651.633Finansman Giderleri21 -302.931.841 -346.341.418 -97.046.085 -116.084.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-274.688.902 -352.861.945 -54.082.673 -98.497.631Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri47.597.338 73.687.348 8.115.034 19.143.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 47.597.338 73.687.348 8.115.034 19.143.600SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-227.091.564 -279.174.597 -45.967.639 -79.354.031DÖNEM KARI (ZARARI)-227.091.564 -279.174.597 -45.967.639 -79.354.031Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-227.091.564 -279.174.597 -45.967.639 -79.354.031Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,32440000 -0,39880000 -0,06570000 -0,11340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar230.422.466 0 230.422.466 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 268.002.889 0 268.002.889 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.580.423 0 -37.580.423 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 -37.580.423 0 -37.580.423Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)230.422.466 0 230.422.466 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.330.902 -279.174.597 184.454.827 -79.354.031Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.330.902 -279.174.597 184.454.827 -79.354.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883490BIST