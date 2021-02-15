***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -4.446.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -769.663.206 -11.496.411 0 53.249.375 0 53.249.375Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-11.496.411 11.496.411 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.106.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.080.788 0 -355.187.657 0 -355.187.657Dönem Karı (Zararı)-343.080.788 -343.080.788 -343.080.788Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.106.869 -12.106.869 -12.106.869Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-13.760.534 -329.320.254 343.080.788 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.422.467 0 -7.736.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -304.172.725 0 -81.486.968 0 -81.486.968Dönem Karı (Zararı)-304.172.725 -304.172.725 -304.172.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)230.422.467 -7.736.710 222.685.757 222.685.757Sermaye Arttırımı23.529.412 376.973.641 400.503.053 400.503.053Sermaye Azaltımı-595.755.646 586.160.697 9.594.949 0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.110.479.871 -304.172.725 0 17.077.803 0 17.077.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI787.939.801 409.036.693Dönem Karı (Zararı)-304.172.725 -343.080.788Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-304.172.725 -343.080.788Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler788.183.802 670.172.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9, 10, 11 368.108.769 340.702.780Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.193.765 6.347.424Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.230.092 3.760.592Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.720.676 126.187Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -757.003 2.460.645Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.109.006 9.815.421Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 20.556.640 21.478.991Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -3.447.634 -11.663.570Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler370.061.155 424.470.186Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -6.896.449 -5.773.740Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 376.957.604 430.243.926Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.120.158 -23.196.765Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 32.051.027 -87.966.854Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.460.078 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -5.460.078 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler315.844.863 95.014.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.343.156 -11.918.676İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.180.128 3.051.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.523.284 -14.970.234Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.694.474 6.456.220İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.694.474 6.456.220Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-266.413.297 -148.874.677Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.881.162 -83.406Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler512.490.338 273.567.152İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.014.140 31.742.143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)506.476.198 241.825.009Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)57.927.029 -25.916.736Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.200.858 107.070İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19.200.858 107.070İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.796.403 1.677.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.796.403 1.677.716Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları799.855.940 422.106.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -11.916.139 -13.069.374YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-150.033.875 -148.498.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.993.655 4.399.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-183.027.530 -152.898.768Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -152.352.279 -136.196.680Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -30.675.251 -16.702.088FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-240.485.182 -250.277.892Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 400.503.053 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri842.500.000 1.811.215.445Kredilerden Nakit Girişleri4 842.500.000 1.811.215.445Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-938.163.386 -1.490.785.522Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-938.163.386 -1.490.785.522Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -389.806.554 -345.384.814Ödenen Faiz-149.000.844 -217.247.109Alınan Faiz23 6.896.449 5.773.740Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.413.900 -13.849.632YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)397.420.744 10.259.832Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.531.999 9.060.256NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)406.952.743 19.320.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.901.093 487.581.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 913.853.836 506.901.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 913.853.836 506.901.093Ticari Alacaklar77.314.508 64.201.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 27 10.755.881 17.936.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.558.627 46.265.435Diğer Alacaklar4.047.979 2.418.943İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.047.979 2.418.943Stoklar7 1.051.614.876 787.922.256Peşin Ödenmiş Giderler34.162.841 39.014.680İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 2.037.871 712.992İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 32.124.970 38.301.688ARA TOPLAM2.080.994.040 1.400.458.416TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.080.994.040 1.400.458.416DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar57.059.111 48.993.673İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 57.059.111 48.993.673Maddi Duran Varlıklar10 903.186.998 637.778.625Kullanım Hakkı Varlıkları9 798.062.124 794.680.993Maddi Olmayan Duran Varlıklar534.604.225 529.532.086Şerefiye12 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 52.125.086 47.052.947Peşin Ödenmiş Giderler8 9.028.561 11.057.884Ertelenmiş Vergi Varlığı25 203.053.516 270.750.789TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.504.994.535 2.292.794.050TOPLAM VARLIKLAR4.585.988.575 3.693.252.466KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.116.319.417 1.021.633.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar456.880.461 554.116.693Banka Kredileri4, 27 456.880.461 529.976.383Kiralama İşlemlerinden Borçlar4, 27 0 24.140.310İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar659.438.956 467.517.287Banka Kredileri4 659.438.956 467.517.287Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.992.486 143.003.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları153.992.486 143.003.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 153.992.486 143.003.917Ticari Borçlar2.189.055.991 1.688.130.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 27 44.705.723 50.256.501İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.144.350.268 1.637.874.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 80.508.594 22.581.565Diğer Borçlar60.739.162 29.973.386İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6, 27 22.948.907 11.383.989İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 37.790.255 18.589.397Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 29.111.191 20.769.377Kısa Vadeli Karşılıklar64.997.430 71.341.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.006.439 10.902.379Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 56.990.991 60.438.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.929.213 493.339ARA TOPLAM3.696.653.484 2.997.927.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.696.653.484 2.997.927.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar775.161.235 921.374.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 200.000.000Banka Kredileri4, 27 0 200.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar775.161.235 721.374.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 775.161.235 721.374.883Uzun Vadeli Karşılıklar97.096.053 75.888.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13, 25 97.096.053 75.888.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER872.257.288 997.263.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.568.910.772 3.995.190.748ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17.077.803 -301.938.282Ödenmiş Sermaye17 127.773.766 700.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 678.006.480 91.845.783Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 411.664.950 34.691.309Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)201.966.845 -16.553.327Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)201.966.845 -16.553.327Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 226.256.882 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -24.290.037 -16.553.327Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler17 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 -1.110.479.871 -781.159.617Net Dönem Karı veya Zararı-304.172.725 -343.080.788TOPLAM ÖZKAYNAKLAR17.077.803 -301.938.282TOPLAM KAYNAKLAR4.585.988.575 3.693.252.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 7.914.987.337 6.385.696.495Satışların Maliyeti18 -5.805.261.824 -4.647.591.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.109.725.513 1.738.104.509BRÜT KAR (ZARAR)2.109.725.513 1.738.104.509Genel Yönetim Giderleri19 -164.946.461 -162.338.168Pazarlama Giderleri19 -1.641.811.872 -1.369.225.453Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 58.864.899 34.112.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -266.626.247 -269.519.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)95.205.832 -28.866.018Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 5.460.078 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-606.295 -908.203FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.059.615 -29.774.221Finansman Gelirleri23 22.162.758 54.174.543Finansman Giderleri24 -394.344.071 -455.447.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-272.121.698 -431.047.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.051.027 87.966.854Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -32.051.027 87.966.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-304.172.725 -343.080.788DÖNEM KARI (ZARARI)-304.172.725 -343.080.788Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-304.172.725 -343.080.788Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar 26 -0,47550000 -0,49010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar222.685.757 -12.106.869Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 268.002.889 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -9.670.886 -15.133.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-35.646.246 3.026.718Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -37.580.422 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 1.934.176 3.026.718Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)222.685.757 -12.106.869TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.486.968 -355.187.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-81.486.968 -355.187.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909522BIST