***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -781.159.617 -343.080.788 0 -301.938.282 0 -301.938.282Transferler-343.080.788 343.080.788 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -95.094.082 0 -95.094.082 0 -95.094.082Dönem Karı (Zararı)-95.094.082 -95.094.082 -95.094.082Dönem Sonu Bakiyeler700.000.000 91.845.783 0 0 0 0 0 34.691.309 0 0 0 0 0 0 -16.553.327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.124.240.405 -95.094.082 0 -397.032.364 0 -397.032.364Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -24.290.037 12.318.358 -1.110.479.871 -304.172.725 17.077.803 17.077.803Transferler-304.172.725 304.172.725Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.272.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -89.844.193 0 -98.117.170 0 -98.117.170Dönem Karı (Zararı)-89.844.193 -89.844.193 0 -89.844.193Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.272.977Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.563.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -89.844.193 0 -81.039.367 0 -81.039.367Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-187.051.732 14.896.802Dönem Karı (Zararı)-89.844.193 -95.094.082Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-89.844.193 -95.094.082Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler181.785.177 179.599.492Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 94.777.919 90.098.852Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.336.794 1.582.311Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 779.875 1.125.935Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.556.919 1.112.628Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7, 9 0 -656.252Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.542.787 11.675.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 8.316.083 12.419.026Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 1.226.704 -743.117Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler91.996.451 95.341.357Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.221.432 -1.450.353Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 94.217.883 96.791.710Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.015.482 808.130Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -19.555.952 -20.579.265Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler671.696 672.198İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-276.047.679 -68.687.393Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.890.521 -16.237.945İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.875.282 -9.718.803İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.015.239 -6.519.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.758.427 -11.298.334İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.758.427 -11.298.334Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-148.514.731 -185.571.909Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-35.753.823 -30.050.282Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-79.289.786 106.701.571İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.176.743 866.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-85.466.529 105.834.977Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20.589.253 57.841.706Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.832.000 9.546.684İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.832.000 9.546.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.597.644 381.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.597.644 381.116Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-184.106.695 15.818.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -2.945.037 -921.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.838.181 -29.742.469Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.049.960 251.841Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.888.141 -29.994.310Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -31.689.848 -24.523.834Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -6.198.293 -5.470.476FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-161.233.526 62.519.876Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri239.000.000 365.000.000Kredilerden Nakit Girişleri4 239.000.000 365.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-275.000.000 -170.727.995Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-275.000.000 -170.727.995Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -98.988.100 -94.389.146Ödenen Faiz-28.466.858 -38.813.336Alınan Faiz20 2.221.432 1.450.353YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-385.123.439 47.674.209Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.015.482 4.424.189NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-387.138.921 52.098.398DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ913.853.836 506.901.093DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 526.714.915 558.999.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 526.714.915 913.853.836Ticari Alacaklar88.425.154 77.314.508İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 24 20.631.163 10.755.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 67.793.991 66.558.627Diğer Alacaklar4.902.988 4.047.979İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.902.988 4.047.979Stoklar6 1.198.572.689 1.051.614.876Peşin Ödenmiş Giderler71.013.456 34.162.841ARA TOPLAM1.889.629.202 2.080.994.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.889.629.202 2.080.994.040DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar61.962.529 57.059.111İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.962.529 57.059.111Maddi Duran Varlıklar7 901.356.260 903.186.998Kullanım Hakkı Varlıkları8 854.498.066 798.062.124Maddi Olmayan Duran Varlıklar534.521.076 534.604.225Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 52.041.937 52.125.086Peşin Ödenmiş Giderler7.931.769 9.028.561Ertelenmiş Vergi Varlığı22 224.677.712 203.053.516TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.584.947.412 2.504.994.535TOPLAM VARLIKLAR4.474.576.614 4.585.988.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.089.200.444 1.116.319.417İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar262.062.819 456.880.461Banka Kredileri4, 24 262.062.819 456.880.461İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar827.137.625 659.438.956Banka Kredileri4 827.137.625 659.438.956Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları168.989.256 153.992.486İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları168.989.256 153.992.486Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 168.989.256 153.992.486Ticari Borçlar2.119.071.270 2.189.055.991İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 24 60.187.531 44.705.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.058.883.739 2.144.350.268Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 101.097.847 80.508.594Diğer Borçlar40.602.097 60.739.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 13.643.842 22.948.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.958.255 37.790.255Kısa Vadeli Karşılıklar66.792.028 64.997.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 8.574.333 8.006.439Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 58.217.695 56.990.991Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 26.442.761 31.040.404ARA TOPLAM3.612.195.703 3.696.653.484TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.612.195.703 3.696.653.484UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar831.179.852 775.161.235İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar831.179.852 775.161.235Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 831.179.852 775.161.235Uzun Vadeli Karşılıklar112.240.426 97.096.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 112.240.426 97.096.053TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER943.420.278 872.257.288TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.555.615.981 4.568.910.772ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-81.039.367 17.077.803Ödenmiş Sermaye15 127.773.766 127.773.766Sermaye Düzeltme Farkları15 678.006.480 678.006.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)411.664.950 411.664.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)193.693.868 201.966.845Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)193.693.868 201.966.845Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 226.256.882 226.256.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -32.563.014 -24.290.037Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.414.652.596 -1.110.479.871Net Dönem Karı veya Zararı-89.844.193 -304.172.725TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-81.039.367 17.077.803TOPLAM KAYNAKLAR4.474.576.614 4.585.988.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.088.253.093 1.770.808.757Satışların Maliyeti16 -1.502.849.254 -1.300.851.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)585.403.839 469.957.312BRÜT KAR (ZARAR)585.403.839 469.957.312Genel Yönetim Giderleri17 -49.008.670 -46.337.241Pazarlama Giderleri17 -463.600.145 -396.982.153Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 20.235.509 12.822.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -110.171.715 -58.470.701ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-17.141.182 -19.010.627TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -262.512 -512.988FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.403.694 -19.523.615Finansman Gelirleri20 2.221.432 5.891.493Finansman Giderleri21 -94.217.883 -102.041.225SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-109.400.145 -115.673.347Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19.555.952 20.579.265Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 19.555.952 20.579.265SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-89.844.193 -95.094.082DÖNEM KARI (ZARARI)-89.844.193 -95.094.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-89.844.193 -95.094.082Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,70320000 -0,13580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.272.977 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.341.221 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.068.244 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.068.244 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.272.977 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-98.117.170 -95.094.082Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-98.117.170 -95.094.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933823BIST