***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 226.256.882 -24.290.037 -304.172.725 304.172.725 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.093.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208.195.890 0 -216.289.194 0 -216.289.194Dönem Karı (Zararı)0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.383.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -208.195.890 0 -199.211.391 0 -199.211.391Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler127.773.766 678.006.480 411.664.950 97.694.296 -39.248.662 12.318.358 -1.252.610.010 -430.492.902 -394.893.724 -394.893.724Transferler-88.099.347 -342.393.555 430.492.902Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.370.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.320.241 0 -189.690.713 0 -189.690.713Dönem Karı (Zararı)-154.320.241 -154.320.241 -154.320.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.370.472 -35.370.472 -35.370.472Dönem Sonu Bakiyeler127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 9.594.949 0 -74.619.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.595.003.565 -154.320.241 0 -584.584.437 0 -584.584.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-440.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -247.621.199 -203.887.689Ödenen Faiz-170.518.833 -75.255.404Alınan Faiz21 6.153.842 2.461.769YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)120.729.022 -416.809.825Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.837.998 -3.295.380NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)115.891.024 -420.105.205DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ873.978.953 913.853.836DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 989.869.977 493.748.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 989.869.977 873.978.953Ticari Alacaklar245.080.146 140.330.739İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5, 25 18.570.543 3.861.976İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 226.509.603 136.468.763Diğer Alacaklar61.132.228 12.955.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar61.132.228 12.955.191Stoklar6 2.060.439.072 1.472.347.412Peşin Ödenmiş Giderler182.071.225 62.906.127ARA TOPLAM3.538.592.648 2.562.518.422TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.538.592.648 2.562.518.422DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar198.598.097 74.814.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar198.598.097 74.814.001Maddi Duran Varlıklar7 579.647.776 639.905.595Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.022.131.322 850.929.914Maddi Olmayan Duran Varlıklar545.505.373 538.604.594Şerefiye10 482.479.139 482.479.139Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 63.026.234 56.125.455Peşin Ödenmiş Giderler3.292.430 5.796.414Ertelenmiş Vergi Varlığı23 294.866.379 245.340.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.644.041.377 2.355.390.916TOPLAM VARLIKLAR6.182.634.025 4.917.909.338KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.310.032.969 1.189.855.947İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar214.070.000 119.181.667Banka Kredileri4, 25 214.070.000 119.181.667İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.095.962.969 1.070.674.280Banka Kredileri4 1.095.962.969 1.070.674.280Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları226.423.103 156.759.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 226.423.103 156.759.646Kiralama İşlemlerinden Borçlar226.423.103 156.759.646Ticari Borçlar3.578.350.793 2.701.531.723İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5, 25 51.526.591 64.633.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.526.824.202 2.636.898.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 147.841.069 80.226.860Diğer Borçlar66.118.021 60.791.359İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 28.246.428 27.700.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.871.593 33.091.296Kısa Vadeli Karşılıklar83.899.050 70.374.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 10.931.477 6.284.911Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 72.967.573 64.089.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 58.206.494 48.044.155ARA TOPLAM5.470.871.499 4.307.584.089TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.470.871.499 4.307.584.089UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.112.820.858 878.958.963İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.112.820.858 878.958.963Banka Kredileri4 100.000.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.012.820.858 878.958.963Uzun Vadeli Karşılıklar183.526.105 126.260.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 183.526.105 126.260.010TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.296.346.963 1.005.218.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.767.218.462 5.312.803.062ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-584.584.437 -394.893.724Ödenmiş Sermaye15 127.773.766 127.773.766Sermaye Düzeltme Farkları15 678.006.480 678.006.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)411.664.950 411.664.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-65.024.185 58.445.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.024.185 58.445.634Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 9.594.949 97.694.296Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -74.619.134 -39.248.662Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.318.358 12.318.358Yasal Yedekler15 12.318.358 12.318.358Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -1.595.003.565 -1.252.610.010Net Dönem Karı veya Zararı-154.320.241 -430.492.902TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-584.584.437 -394.893.724TOPLAM KAYNAKLAR6.182.634.025 4.917.909.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.484.325.717 4.205.263.989 4.281.691.612 2.117.010.896Satışların Maliyeti16 -5.547.458.571 -3.049.703.495 -3.210.839.448 -1.546.109.318TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.936.867.146 1.155.560.494 1.070.852.164 570.901.578BRÜT KAR (ZARAR)1.936.867.146 1.155.560.494 1.070.852.164 570.901.578Genel Yönetim Giderleri17 -172.752.625 -95.464.817 -94.261.141 -48.028.824Pazarlama Giderleri17 -1.456.297.904 -939.883.705 -780.745.814 -474.488.975Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 52.420.959 38.294.990 31.957.463 17.092.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -302.868.530 -228.008.849 -170.077.291 -117.837.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.369.046 -69.501.887 57.725.381 -52.360.705Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 42.307.504 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5 -299.562 -2.589.269 -517.197 -2.326.757FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)99.376.988 -72.091.156 57.208.184 -54.687.462Finansman Gelirleri21 6.153.842 2.461.769 2.935.712 240.337Finansman Giderleri22 -300.534.434 -206.512.588 -156.397.945 -112.294.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-195.003.604 -276.141.975 -96.254.049 -166.741.830Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40.683.363 67.946.085 15.382.427 48.390.133Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 40.683.363 67.946.085 15.382.427 48.390.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-154.320.241 -208.195.890 -80.871.622 -118.351.697DÖNEM KARI (ZARARI)-154.320.241 -208.195.890 -80.871.622 -118.351.697Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-154.320.241 -208.195.890 -80.871.622 -118.351.697Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -1,20780000 -1,62940000 -0,63290000 -0,92630000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.370.472 -8.093.304 -10.733.261 179.675Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-44.213.090 -10.116.628 -13.416.285 224.594Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.842.618 2.023.324 2.683.024 -44.919Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi8.842.618 2.023.324 2.683.024 -44.919Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.370.472 -8.093.304 -10.733.261 179.675TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-189.690.713 -216.289.194 -91.604.883 -118.172.022Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-189.690.713 -216.289.194 -91.604.883 -118.172.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053093BIST