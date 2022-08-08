***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:30
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 226.256.882 -24.290.037 -304.172.725 304.172.725 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.093.304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -208.195.890 0 -216.289.194 0 -216.289.194
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 226.256.882 0 -32.383.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.414.652.596 -208.195.890 0 -199.211.391 0 -199.211.391
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 411.664.950 97.694.296 -39.248.662 12.318.358 -1.252.610.010 -430.492.902 -394.893.724 -394.893.724
Transferler
-88.099.347 -342.393.555 430.492.902
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.370.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154.320.241 0 -189.690.713 0 -189.690.713
Dönem Karı (Zararı)
-154.320.241 -154.320.241 -154.320.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.370.472 -35.370.472 -35.370.472
Dönem Sonu Bakiyeler
127.773.766 678.006.480 0 0 0 0 0 411.664.950 0 0 0 0 9.594.949 0 -74.619.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.318.358 0 0 0 -1.595.003.565 -154.320.241 0 -584.584.437 0 -584.584.437
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-440.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -247.621.199 -203.887.689
Ödenen Faiz
-170.518.833 -75.255.404
Alınan Faiz
21 6.153.842 2.461.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
120.729.022 -416.809.825
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.837.998 -3.295.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.891.024 -420.105.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
873.978.953 913.853.836
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 989.869.977 493.748.631
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 989.869.977 873.978.953
Ticari Alacaklar
245.080.146 140.330.739
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 25 18.570.543 3.861.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 226.509.603 136.468.763
Diğer Alacaklar
61.132.228 12.955.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.132.228 12.955.191
Stoklar
6 2.060.439.072 1.472.347.412
Peşin Ödenmiş Giderler
182.071.225 62.906.127
ARA TOPLAM
3.538.592.648 2.562.518.422
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.538.592.648 2.562.518.422
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
198.598.097 74.814.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
198.598.097 74.814.001
Maddi Duran Varlıklar
7 579.647.776 639.905.595
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.022.131.322 850.929.914
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
545.505.373 538.604.594
Şerefiye
10 482.479.139 482.479.139
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 63.026.234 56.125.455
Peşin Ödenmiş Giderler
3.292.430 5.796.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 294.866.379 245.340.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.644.041.377 2.355.390.916
TOPLAM VARLIKLAR
6.182.634.025 4.917.909.338
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.310.032.969 1.189.855.947
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
214.070.000 119.181.667
Banka Kredileri
4, 25 214.070.000 119.181.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.095.962.969 1.070.674.280
Banka Kredileri
4 1.095.962.969 1.070.674.280
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
226.423.103 156.759.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 226.423.103 156.759.646
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
226.423.103 156.759.646
Ticari Borçlar
3.578.350.793 2.701.531.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 25 51.526.591 64.633.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.526.824.202 2.636.898.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 147.841.069 80.226.860
Diğer Borçlar
66.118.021 60.791.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 28.246.428 27.700.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
37.871.593 33.091.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.899.050 70.374.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.931.477 6.284.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 72.967.573 64.089.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 58.206.494 48.044.155
ARA TOPLAM
5.470.871.499 4.307.584.089
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.470.871.499 4.307.584.089
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.112.820.858 878.958.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.112.820.858 878.958.963
Banka Kredileri
4 100.000.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.012.820.858 878.958.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
183.526.105 126.260.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 183.526.105 126.260.010
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.296.346.963 1.005.218.973
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.767.218.462 5.312.803.062
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-584.584.437 -394.893.724
Ödenmiş Sermaye
15 127.773.766 127.773.766
Sermaye Düzeltme Farkları
15 678.006.480 678.006.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
411.664.950 411.664.950
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-65.024.185 58.445.634
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.024.185 58.445.634
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 9.594.949 97.694.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -74.619.134 -39.248.662
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.318.358 12.318.358
Yasal Yedekler
15 12.318.358 12.318.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -1.595.003.565 -1.252.610.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-154.320.241 -430.492.902
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-584.584.437 -394.893.724
TOPLAM KAYNAKLAR
6.182.634.025 4.917.909.338
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 7.484.325.717 4.205.263.989 4.281.691.612 2.117.010.896
Satışların Maliyeti
16 -5.547.458.571 -3.049.703.495 -3.210.839.448 -1.546.109.318
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.936.867.146 1.155.560.494 1.070.852.164 570.901.578
BRÜT KAR (ZARAR)
1.936.867.146 1.155.560.494 1.070.852.164 570.901.578
Genel Yönetim Giderleri
17 -172.752.625 -95.464.817 -94.261.141 -48.028.824
Pazarlama Giderleri
17 -1.456.297.904 -939.883.705 -780.745.814 -474.488.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 52.420.959 38.294.990 31.957.463 17.092.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -302.868.530 -228.008.849 -170.077.291 -117.837.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.369.046 -69.501.887 57.725.381 -52.360.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 42.307.504 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -299.562 -2.589.269 -517.197 -2.326.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
99.376.988 -72.091.156 57.208.184 -54.687.462
Finansman Gelirleri
21 6.153.842 2.461.769 2.935.712 240.337
Finansman Giderleri
22 -300.534.434 -206.512.588 -156.397.945 -112.294.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-195.003.604 -276.141.975 -96.254.049 -166.741.830
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40.683.363 67.946.085 15.382.427 48.390.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 40.683.363 67.946.085 15.382.427 48.390.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-154.320.241 -208.195.890 -80.871.622 -118.351.697
DÖNEM KARI (ZARARI)
-154.320.241 -208.195.890 -80.871.622 -118.351.697
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-154.320.241 -208.195.890 -80.871.622 -118.351.697
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -1,20780000 -1,62940000 -0,63290000 -0,92630000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.370.472 -8.093.304 -10.733.261 179.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.213.090 -10.116.628 -13.416.285 224.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.842.618 2.023.324 2.683.024 -44.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
8.842.618 2.023.324 2.683.024 -44.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.370.472 -8.093.304 -10.733.261 179.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.690.713 -216.289.194 -91.604.883 -118.172.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-189.690.713 -216.289.194 -91.604.883 -118.172.022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053093
BIST