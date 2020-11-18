Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.11.2020 13:51
GÜNCEL HABERLER



***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri arasına "Kayıtlı Sermaye Tavanı" işlemlerine ilişkin bildirim eklenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.10.2020
Genel Kurul Tarihi 19.11.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.
4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.
5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
6 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan Tadil Metni'ne izin verilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ("Bakanlık") nezdinde gerekli başvuru yapılmış ve Bakanlık'tan 17.11.2020 tarihinde gerekli izin ve onay alınmıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni, işbu duyurumuz ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Esas Sözleşme Tadil Metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889063


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:091.285
Değişim :  1,97% |  24,86
Açılış :  1.264  
Önceki Kapanış :  1.260  
En Yüksek
1.291 En Düşük
1.264
BIST En Aktif Hisseler17:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,32 140.004.937 % 10,00  
BERA 11,44 65.659.649 % 10,00  
LINK 47,32 5.724.121 % 10,00  
ISBIR 2.860,00 1.170.490 % 10,00  
CASA 55,00 1.030.920 % 10,00  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Dolar 7,7184 7,7221 % 0,29  
Euro 9,1610 9,1668 % 0,32  
Sterlin 10,2124 10,2636 % 0,38  
Frank 8,4307 8,4815 % 0,15  
Riyal 2,0516 2,0619 % 0,24  
daha fazla
17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 -3,88  
Altın Gr. 464 464 -1,46  
Cumhuriyet 3.088 3.134 -43,00  
Tam 3.073 3.153 -38,95  
Yarım 1.485 1.525 -18,84  
Çeyrek 745 763 -9,42  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 -0,02  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 -0,02  
B. Petrol 44,36 44,36 0,61  
Seans Raporu 17:09
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru