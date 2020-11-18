***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni hak.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri arasına "Kayıtlı Sermaye Tavanı" işlemlerine ilişkin bildirim eklenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.10.2020Genel Kurul Tarihi 19.11.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.11.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center, Kule 2, 4. LeventGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.2 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması.4 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması.5 - Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.6 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Gundemi Cagrı Ilanı ve Vekaletname Ornegi.pdf - İlan MetniEK: 2 Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 CarrefourSA Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarEş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin olarak hazırlanan Tadil Metni'ne izin verilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ("Bakanlık") nezdinde gerekli başvuru yapılmış ve Bakanlık'tan 17.11.2020 tarihinde gerekli izin ve onay alınmıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlık tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni, işbu duyurumuz ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Esas Sözleşme Tadil Metni, 19.11.2020 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın (5) inci gündem maddesi ile Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889063BIST