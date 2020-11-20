***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
20.11.2020 18:22
***CRFSA*** CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 700.000.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 595.755.646,04 TL tutarında azaltılarak 104.244.353,96 TL'ye düşürülmesine ve bu sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 17 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 23.529.411,76 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 127.773.765,72 TL'ye artırılmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ''Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve onaylı izahname bugün (20.11.2020) teslim alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamenin ikinci kısmı (s.67-133) ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889406
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|Değişim
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|| 10,93
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|KONYA
|980,40
|31.155.747
|% 10,00
|
|OLMIP
|7,15
|3.535.049
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|420.959
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.653.915
|% 10,00
|
|SUMAS
|35,20
|404.228
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.358.680
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,80
|561.929
|% -9,26
|
|RODRG
|10,59
|898.718
|% -4,94
|
|ETYAT
|4,27
|7.401.402
|% -4,47
|
|MNDRS
|3,29
|213.353.340
|% -4,36
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|THYAO
|11,88
|1.992.418.246
|% 1,45
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|YKBNK
|3,09
|2.303.313.875
|% -0,64
|
|GARAN
|9,45
|4.513.566.076
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,81
|1.890.161.164
|% -1,23
|
|SISE
|7,02
|2.366.495.379
|% 4,31
|
|SKBNK
|1,51
|354.480.654
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6172
|7,6261
|% 1,01
|
|Euro
|9,0337
|9,0440
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,1308
|10,1816
|% 1,41
|
|Frank
|8,3606
|8,4110
|% 1,27
|
|Riyal
|2,0316
|2,0418
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|8,67
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|55,00
|
|Tam
|3.054
|3.135
|54,64
|
|Yarım
|1.476
|1.516
|26,44
|
|Çeyrek
|740
|758
|13,21
|
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